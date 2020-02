Altenburg

Am Freitag, den 14. Februar, um 19 Uhr veranstaltet die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Altenburg einen Abend über das ehemalige Gemeindemitglied Gerhard Ströch, der als in Altenburg lebender und arbeitender Künstler unter dem Pseudonym Gerhard Altenbourg weltweite Berühmtheit erlangte.

Weltweit größte Sammlung in Altenburg

Sein vornehmlich grafisches Werk befindet sich heute in bedeutenden Museen Deutschlands, Europas und der USA. Die weltweit größte Sammlung aber befindet sich im Lindenau-Museum Altenburg, an das die Stiftung Gerhard Altenbourg angelehnt ist, die den künstlerischen Nachlass – allein mehrere tausend Kunstwerke – sowie Haus und Garten Altenbourgs betreut, die er in mehreren Jahrzehnten zu einem Gesamtkunstwerk geformt hat.

Einblicke ins Zeitzeugenarchiv

Im Jahre 2018 wurde in Altenburg außerdem die Gerhard Altenbourg Gesellschaft gegründet, die die Arbeit der Stiftung unterstützt sowie Reisen zu Ausstellungen, Veranstaltungen oder Buchprojekte auf den Weg bringt.

Im Mittelpunkt des Abends aber steht die Vorstellung des hochinteressanten, in Arbeit befindlichen „ Zeitzeugenarchivs Gerhard Altenbourg“, das in einer Kooperation der Filmemacherin Barbara Högl mit der Stiftung Gerhard Altenbourg entsteht. In einem Werkstattbericht werden aus den bisher realisierten 21 Interviews mit Freunden und Weggefährten Gerhard Altenbourgs Ausschnitte zu sehen und zu hören sein. Erstmals wird auch konkret von seiner Verbindung zur Baptistengemeinde in Altenburg berichtet.

Viele Entdeckungen im Laufe der Recherchen eröffnen einen ganz neuen Blick auf den außergewöhnlichen Menschen und Künstler, kündigen die Veranstalter an.

Am 14. Februar, 19 Uhr, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Altenburg, Zeitzer Str. 39. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Gemeinde sind willkommen!

Das Programm des Abends in der Übersicht Begrüßung/Nachgegangen – Spuren Gerhard Altenbourgs in der Gemeinde . (Pastor Moritz Allersmeier, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Altenburg) Gerhard Altenbourg im Lindenau-Museum und die Arbeit der Stiftung Gerhard Altenbourg. ( Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums Altenburg und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gerhard Altenbourg) Die Nähe eines Abwesenden – Die Erforschung des Nachlasses von Gerhard Altenbourg im Künstlerhaus Braugartenweg 11. ( Inge Grimm, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Gerhard Altenbourg) „Der war ganz anders!“ – Berichte von Weggefährten Gerhard Altenbourgs und Das Zeitzeugenarchiv: Ein Werkstattbericht. ( Barbara Högl, Filmemacherin, Projektentwicklerin)

Von OVZ