Wer sich nach Glück und Gesundheit sehnt, braucht zwei Arme und eine Portion Entschlossenheit: An diesem Montag steht weltweit der Feiertag der Umarmung im Kalender. Leider unter schwierigen Voraussetzungen. Doch selten haben wir uns im Altenburger Land so sehr für menschliche Wärme interessiert wie in diesen Tagen, kommentiert OVZ-Redakteur Kay Würker.