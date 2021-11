Meuselwitz

Ein langer Wahltag geht zu Ende – und die wichtigste Frage dieses Sonntages steht kurz vor der Beantwortung: Wer wird der neue Bürgermeister von Meuselwitz? Wer folgt auf Amtsinhaber Udo Pick (FDP), der nicht erneut angetreten ist? Zehn Stunden lang waren heute die Wahllokale geöffnet, insgesamt 8803 Wahlberechtigte durften ihre Stimme abgeben – sofern sie das nicht schon per Brief getan hatten.

Nun läuft das Auszählen. Wahlleiterin Kati Kasten rechnet mit einem vorläufigen Endergebnis gegen 19 Uhr. Nach und nach treffen die Ergebnisse aus den Wahllokalen ein – unter anderem aus der Schnaudertalhalle, wo Ronny Dathe 166 Stimmen erhielt, Uwe Rückert 66.

Der Wahlzettel fiel diesmal übersichtlicher aus als noch vor zwei Wochen. Im ersten Wahlgang hatten noch fünf Kandidaten auf der Liste gestanden. Ronny Dathe, aktuell der amtierende Ordnungsamtsleiter in der Stadt, hatte am 14. November 40,38 Prozent der gültigen Stimmen geholt und sich deutlich gegenüber den Mitbewerbern abgesetzt. An zweiter Stelle platzierte sich Oberstleutnant Uwe Rückert (Freie Wähler) mit 19,16 Prozent. Und weil keiner der Kandidaten auf mehr als 50 Prozent der Stimmen gekommen war, folgte für Dathe und Rückert nun die Stichwahl. Die ausgeschiedenen Bewerber Thomas Hoffmann, Carsten Leibnitz (beide AfD) und Matthias Bauer haben ihren Wählern empfohlen, Uwe Rückert zu wählen.

Die Vorstellungen und Ankündigungen der beiden Stichwahl-Kontrahenten unterscheiden sich deutlich. Im Interview mit der OVZ haben sie diese Unterschiede klar herausgestellt. Einig sind sich Rückert und Dathe in der Hoffnung, dass die Wahlbeteiligung diesmal höher ausfällt als in Runde eins. Da lag sie bei rund 45 Prozent.

Von Kay Würker und Maike Steuer