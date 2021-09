Wahl-Werbung: So viele Verstöße gibt es gegen Altenburger Auflagen

Altenburg

Seit einigen Wochen kommt Daniel Scheidel aus dem Kopfschütteln kaum heraus. Wenn der Altenburger das Haus verlässt und durch die Stadt geht, ärgert er sich oft. Grund: Die überhandnehmende Plakatierung zur Bundestagswahl. Daran stören den früheren FDP-Politiker aber weniger die Zahl oder die Inhalte der Werbeträger als vielmehr die Orte, an denen sie hängen. Denn dafür gibt es klare Regeln, die Scheidel zigfach verletzt sieht.

Scheidel beklagt Wildwuchs und Gefahr für Verkehr

Der politisch interessierte Skatstädter spricht diesbezüglich anderen aus dem Herzen und von „Wildwuchs bei der Plakatierung“, die „leider mal wieder ein unerträgliches Ausmaß“ annehme und „teils sogar die Verkehrssicherheit beeinträchtigt“. Konkret meint Scheidel damit, dass hier und da Ampeln oder Verkehrsschilder von Plakaten verdeckt werden. Dass sie verbotenerweise auf Verkehrsinseln, an Bushaltestellen oder nahe Schulen und Behördengebäuden hängen. Oder einfach dass sie so niedrig angebracht sind, dass sich Fußgänger daran stoßen, wenn sie nicht aufpassen.

An der Zwickauer Straße hängen mehrere Plakate zu nah an der Bushaltestelle und das der FDP zu niedrig für Passanten. Quelle: privat

Das belegt Scheidel mit weit über einem Dutzend Fotos von Verstößen gegen die städtischen Auflagen, die er an einem Sonntag innerhalb von 30 Minuten gemacht habe. Angesichts dessen geht der Altenburger davon aus, dass bei systematischen Kontrollen des Ordnungsamts – ähnlich denen beim Falschparken – „Hunderte von Verstößen festgestellt werden könnten“.

Stadt zählt bisher nur sieben Hinweise bei 3500 Plakaten

Auf diese Zahl kommt die Stadt aber bisher nicht annähernd. Wie Rathaussprecher Christian Bettels auf OVZ-Anfrage mitteilte, stellten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts bei ihren tatsächlich regelmäßigen Kontrollen der erlassenen Auflagen fest, „dass es beim Gros der Plakatierungen nichts zu beanstanden gibt“. Gerade einmal sieben Hinweise seien demnach bisher an die Parteien oder Einzelbewerber gegangen, Werbeträger umzuhängen. Verwarn- oder Bußgelder gibt es dafür übrigens keine.

Auf dem Kornmarkt in Altenburg hängt ein Plakat zu niedrig und gefährdet Fußgänger. Quelle: privat

Angesichts der insgesamt für die Bundestagswahl auf dem Stadtgebiet gemeldeten etwa 3500 Plakate wäre das in der Tat eine verschwindend geringe Zahl. Allerdings sind die Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter freilich nicht überall oder ohne die Bußgelder fehlt das Druckmittel. Denn aktuell befinden sich noch zahlreiche Plakate an Stellen, an denen sie nicht hängen dürften. Etwa an den Haltestellen in der Kanalstraße, am Capitol, am Roßplan, in der Schmöllnschen Vorstadt, gefährlich niedrig auf dem Kornmarkt und auf der Verkehrsinsel an der Ecke Schmöllnsche Vorstadt/Landstraße/Geraer Straße oder an Ampeln wie in der Mühlpforte, der Münsaer Straße und am Teichknoten.

Auch vor dem Goldenen Pflug auf der Verkehrsinsel darf eigentlich nicht plakatiert werden. Diese Wahlwerbung ist inzwischen verschwunden. Quelle: privat

Fast alle Parteien und Bewerber mit Verstößen

Andere wie die zu niedrigen vor dem Goldenen Pflug oder eines auf der Verkehrsinsel vor der Stadthalle sind dagegen schon verschwunden. Daher wird die Wahrheit wohl – wie so oft – in der Mitte liegen. Bei den Verstößen sind übrigens fast alle Parteien und Bewerber dabei. Mit Linken, SPD und Grünen aber auch ausgerechnet jene, die der Plakat-Schwemme in Altenburg noch im Juni mit einem Antrag im Stadtrat Einhalt gebieten wollten. Dieser war jedoch klar durchgefallen.

Von Thomas Haegeler