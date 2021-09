Schmölln

Ruhiger Wahlauftakt in Schmölln. Drei wehende Fahnen schmücken das Rathaus und zeigen an, es ist Urnengang an der Sprotte. Immer wieder halten Autos vor dem Eingang zum Wahllokal, bringen Menschen zur Stimmabgabe. Alles läuft geordnet, Gedränge gibt es nicht. Bis Mittag haben im Stimmbezirk 1 rund 200 Bürgerinnen und Bürger gewählt, von 830 Wahlberechtigten. Einige Schmöllner müssen aber wieder kehrt machen. Für sie ist das Rathaus das falsche Lokal, sie kommen dorthin aus Gewohnheit wie zu den anderen Wahlen. An diesem Sonntag müssen sie aber in den Lohsengarten.

Das Wahllokal dort leitet diesmal Étienne Bräutigam. Erst vor drei Tagen hat sich ergeben, dass der 25-Jährige die Geschäfte im Wahlbezirk übernimmt. Bislang war er immer Schriftführer, hat aber mit seinen jungen Jahren bereits eine Menge Erfahrung, war bei Bürgermeister-, Landtags, Kreistags-, Stadtrats- und Europawahlen schon mit dabei.

Ètienne Bräutigam leitet das Wahllokal Lohsengarten im Schmöllner Wahlbezirk X. Quelle: Jens Rosenkranz

Schon muss der Chef ein Problem klären. Ein Bürger kommt mit der falschen Wahlbenachrichtigung, jener zur schon stattgefundenen Bürgermeisterwahl. Das ist trotzdem kein Problem, „überhaupt nicht schlimm“, erklärt Bräutigam. Es gibt ja das Wählerverzeichnis, und einen Personalausweis hat der Mann auch mit, er kann seine Stimme abgeben. Es ist die 272. im Wahllokal, von rund 700 Wahlberechtigten.

So viele waren es zur Bürgermeisterwahl zu diesem Zeitpunkt nicht, weiß Bräutigam, das Interesse scheint also größer. Vier Wahlhelfer sind es mit ihm im Lokal am Vormittag, am Nachmittag kommen vier andere hinzu. Zu acht werden sie nach 18 Uhr dann auch die Stimmen auszählen.

14 Wahllokale für 44 Ortsteile

14 Urnenwahllokale und zwei für die Briefwahl gibt es in Schmölln mit seinen 44 Ortsteilen. Hinzu kommt jenes in Dobitschen, das Schmölln mit betreut. Für alles verantwortlich ist Wahlleiterin Jacqueline Rödel, die in dieser Woche vor ziemlichen Herausforderungen stand. Fünf Wahlhelfer hatten sich über die Woche für den Sonntag krankgemeldet, drei weitere kamen am Wahltag selbst hinzu. „Da muss irgendwas rumgehen in Schmölln“, sagte die Wahlleiterin. Alle Wahlvorstände waren trotzdem arbeitsfähig. Hier und da waren es nur sechs oder sieben statt acht, das gehe aber trotzdem im Ordnung.

Bis 13 Uhr verzeichnete Jacqueline Rödel eine sehr gute Beteiligung, 20 Prozent der Wahlberechtigten hatten zusätzlich bereits per Brief gewählt.

Von Jens Rosenkranz