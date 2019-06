Meuselwitz

Die Kommunalwahlen haben den neuen Meuselwitzer Stadtrat einigermaßen durchgewirbelt. Jetzt sind in dem 24-köpfigen Gremium dank des Neueinzugs der AfD sowie der Neuen Meuselwitzer Mitte (NMM) gleich sieben Parteien und Initiativen vertreten. Und die AfD schaffte dabei gleich den ganz großen Wurf und räumte beim Urnengang mit 24,5 Prozent die meisten Stimmen ab, was ihnen mit sechs Sitzen im Stadtrat die stärkste Fraktion bescherte. Mit Spannung wurde nun erwartet, wie sich das neue Parlament nach diesen Erdrutschen konstituiert, wer Vorsitzender des Stadtrats wird, wer die ehrenamtlichen Beigeordneten und wer in die Ausschüsse sowie Aufsichtsräte einziehen wird.

Voller Sitzungssaal

Dass dies nun tatsächlich viele Schnauderstädter interessiert, zeigte sich am Donnerstag, als in der ehrwürdigen Orangerie eben jene konstituierende Sitzung anstand und in den Besucherreihen kein Stuhl mehr frei blieb. Es erfolgte ein knapp zweieinhalbstündiger Abstimmungsmarathon mit mancher Überraschung. Denn damit wirklich jede Abstimmung für die künftigen Leitungsposten auch rechtlich wasserdicht ist, setzten der sich zuletzt immer wieder mit dem Stadtrat duellierende Bürgermeister Udo Pick (Bürger für Meuselwitz/BfM) und die Verwaltung auf die geheimste, aber letztendlich auch aufwendigste aller Wahlprozeduren: Stadtratsvorsitzender und sein Stellvertreter sowie die beiden ehrenamtlichen Beigeordneten wurden in geheimer Abstimmung per frisch ausgedrucktem Stimmzettel gekürt. Und jeder Stadtrat musste einzeln für sein Kreuzchen in die Wahlkabine treten.

Abstimmungsmarathon

Dass es wohl auch künftig im Parlament an der Schnauder hoch her gehen dürfte, zeigte sich bereits bei der einleitenden Kür der jeweiligen Kandidaten, die von jeder Stadtratsfraktion vorab abgefragt wurden. Klaus-Peter Liefländer von der Unabhängigen Wählergemeinschaft Wintersdorf (UWW), vorab von der Fraktion der BfM als Kandidat für den Stadtratsvorsitz ins Gespräch gebrachter Kandidat, lehnte seinen Antritt dafür vor der Abstimmung ab. Auf den Stimmzettel kam dann auf Vorschlag mehrere Fraktionen CDU-Mann Matthias Wittig, der sich auch mit 19 Ja-Stimmen das Amt holte. Genau die gleiche Prozedur wiederholte sich bei der Wahl des Stellvertreters. Hier setzte sich mit 16 Ja-Stimmen Eberhard Hanisch von der SPD gegen die Chefin der NMM, Antje Ulich, durch.

Liefländer wird Beigeordneter

Der Wintersdorfer Rechtsanwalt Klaus-Peter Liefländer, der mit zu den größten Kritikern der Arbeit von Stadtoberhaupt Pick sowie der Rathausverwaltung gehört, kam aber schon bei der nächsten Abstimmung um den Posten des ehrenamtlichen ersten Beigeordneten wieder ins Spiel. Denn dafür wurde er gleich von mehreren Fraktionen vorgeschlagen, und diesmal stimmte er der Nominierung zu. Einzig die AfD präsentierte mit Thomas Hoffmann einen eigenen Kandidaten, nachdem wie schon bei der Wahl des Stadtratsvorsitzenden die vorab vorgeschlagenen Gert Pietsch und Angela Pechmann eine Kandidatur ablehnten.

Wieder sprang der Drucker für die Stimmzettel an und reihten sich die Stadträte brav vor der Wahlkabine. Liefländer holte sich den Posten mit 15 Stimmen – Hoffmann bekam derer sieben. „Ich habe mir die Entscheidung, das Amt anzunehmen, nicht leicht gemacht. Aber ich will nun alles dafür tun, dass wir ein neues, ein besseres Vertrauensverhältnis in unserer Zusammenarbeit bekommen. Auch die Arbeit der Verwaltung muss gegenüber dem Stadtrat transparenter werden“, so Liefländer.

Mitte-Frontfrau bringt AfD ins Spiel

Vor der Wahl des zweiten Beigeordneten machte NMM-Frontfrau Antje Ulich nur ein Angebot, AfD-Mann Andreas Hoffmann zu wählen. „Ein Viertel aller Meuselwitzer hat die AfD nun mal gewählt, was wir als Sachverhalt akzeptieren und respektieren müssen. Indem wir die AfD mit in die Verantwortung nehmen, verhindern wir auch, dass sie möglicherweise in die bekannte Opferrolle geht“, begründete sie. Hoffmann blieb einziger Kandidat und erhielt 15 Ja-Stimmen.

Im Block und dann auch einstimmig wurden danach die vier städtischen Ausschüsse personell besetzt (siehe Kasten).

Die Ausschussmitglieder Hauptausschuss Thomas Hoffmann ( AfD), Klaus-Peter Liefländer (UWW), Peter Bergner ( Die Linke), Lutz Hempel (BfM), Matthias Wittig ( CDU), Antje Ulich (NMM) Bauausschuss Tommy Beer ( AfD), Harald Hecht ( AfD), Michael Blawatt (UWW), Gert Pietsch ( Die Linke), Thomas Heimbach (BfM), Christopher Köhler ( CDU), Janet Riese (NMM), Eberhard Hanisch ( SPD) Ausschuss Kultur, Umwelt und Soziales Noah Wendler ( AfD), Mario Kroll (UWW), Angela Pechmann ( Die Linke), Andrea Siefert (BfM), Birgit Reichel ( CDU), Tina Rolle (NMM) Betriebsausschuss Carsten Leibnitz ( AfD), Andreas Förtsch (UWW), Angela Pechmann ( Die Linke), Christopher Köhler ( CDU), Thomas Heimbach (BfM) In allen vier Ausschüssen hat zudem Bürgermeister Udo Pick (BfM) Kraft seines Amtes einen Sitz.

Von Jörg Wolf