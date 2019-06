Meuselwitz

Keine Frage: Wally und Günter Hermani haben am Mittwochvormittag beste Laune. Und das ist auch kein Wunder, können die beiden Meuselwitzer doch Eiserne Hochzeit feiern. Das Wetter ist blendend, es werden Häppchen gereicht, beständig rufen Gratulanten an – alles ist prächtig zum 65. Ehe-Jahrestag.

Kletterpartie für die Liebe

Kennen gelernt hat sich das Paar 1953, wie die 86-jährige Jubilarin berichtet. „Ich war zum Urlaub bei meiner Cousine hier in Meuselwitz, er hat mir gleich gefallen. Also habe ich einen Brief nach Hause geschrieben: ,Ich bleibe gleich hier’“, erinnert sie sich verschmitzt. Auch ihr Günter war direkt hin und weg. „Ich habe gleich angefangen, um sie zu werben, ihr etwa einen ganzen Stapel Bücher vorbeigebracht, weil sie so gern liest.“ Keine Hürde war ihm für seine Liebste zu hoch: „Er ist sogar mal die Dachrinne hoch geklettert, um an mein Fenster zu klopfen. Ich habe mich tüchtig erschreckt – und ihn nicht reingelassen“, kann Wally Hermani berichten, und muss selbst Jahrzehnte später noch darüber lachen.

Streiten, versöhnen – und Bratkartoffeln kochen

Bereits zwei Monate nach der Hochzeit im Juni 1954 wurde die erste Tochter geboren, ein weiteres Mädchen und ein Sohn folgten. Inzwischen ist die Familie auf drei Enkel und drei Urenkel angewachsen.

Sicher, es habe auch mal Streit gegeben, geben beide – angesprochen auf das Rezept für eine lange Liebe – unumwunden zu. „Aber man darf eben nicht bei jedem bisschen gleich auseinanderlaufen“, betont Wally Hermani. Und auch, dass ihr Mann sich nicht zu schade ist, im Haushalt mit anzupacken, habe sicher seinen Teil dazu beigetragen. „Er kocht schon mal Bratkartoffeln für mich oder hängt die Wäsche auf“, zählt sie auf und lächelt ihren Günter an.

Gekocht wurde am Mittwoch allerdings nicht selbst, sondern wie zu jeder Familienfeier ins Hotel „Am Ententeich“ eingekehrt.

Von Bastian Fischer