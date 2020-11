War manipuliertes Auto Anschlagsversuch auf Amtsarzt des Altenburger Landes?

Altenburg

Der Amtsarzt des Altenburger Landes, Prof. Stefan Dhein, fühlt sich offenbar seit längerem bedroht. Wie diese Zeitung aus dem Umfeld des mehrfach ausgezeichneten Mediziners aus Leipzig erfuhr, ist mindestens einmal an seinem Auto manipuliert worden. Dabei wurden an einem Rad des auf dem Parkplatz des Gesundheitsamts in der Altenburger Lindenaustraße 31 abgestellten Wagens vier von fünf Radmuttern gelockert.

Amtsarzt zeigt Vorfall an

Infolgedessen bekam es der Amtsarzt mit der Angst zu tun. Er habe den Vorfall als versuchten Anschlag empfunden und eine Verbindung zu seiner Tätigkeit und seiner Mitwirkung an umstrittenen Corona-Maßnahmen wie dem Fiebermessen an Schulen hergestellt, heißt es aus Dheins Umfeld. Beweise für eine Bedrohung gebe es aber keine – weder Drohschreiben, noch entsprechende Anrufe. Dennoch erstattete der Chef des Gesundheitsamts deswegen Strafanzeige.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Gera bestätigte den Vorfall auf Nachfrage. Demnach habe der Geschädigte den Sachverhalt am 17. Juli selbst angezeigt. Die daraufhin von der Kriminalpolizei in Altenburg gegen unbekannt aufgenommenen Ermittlungen wurden wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr geführt. Inzwischen haben Kripo und Staatsanwaltschaft diese aber eingestellt, „da ein Täter nicht ermittelt werden konnte“, so die Geraer Behörde.

Ermittler können Anschlagsversuch nicht ausschließen

Eine Bedrohung oder einen Anschlagsversuch könne man weder bestätigen, noch ausschließen, hieß es aus Ermittlerkreisen. Theoretisch möglich, wenn auch unwahrscheinlich sei ein technischer Defekt, weil eine oder mehrere der Radmuttern nicht richtig fest gewesen sein und sich deshalb gelockert haben könnten. Infrage komme aber auch „ein dummer Jungenstreich“, der zufällig Dheins Auto getroffen habe, bis hin zu einer gezielten Manipulation, was einem Anschlag gleichkäme.

Unklar ist zudem, wann sich der Vorfall ereignete habe und ob es der einzige war. So berichteten Mitarbeiter des Landratsamts davon, dass sie Dhein schon mit einer Doppelhubpumpe auf dem Parkplatz des Gesundheitsamts Luft auf seine Autoreifen haben pumpen sehen, wissen aber nicht mehr genau, wann das war. Die Staatsanwaltschaft nennt zwar den 16. Juli als Tag des Vorfalls, zweifelt aber daran.

Vorsichtsmaßnahmen und Rückzug aus Öffentlichkeit

Aus Dheins Umfeld heißt es zudem, dass sich das Ganze bereits Mitte/Ende Mai zugetragen habe, weil sein Versuch, ein Fotografier- und Bildveröffentlichungsverbot zu erwirken, schon damit zusammenhänge. So verlangte der frühere Forschungsleiter am Leipziger Herzzentrum über die Pressestelle des Landratsamts am 26. Mai von allen mitteldeutschen Medien, keine Fotos mehr von ihm zu machen und auch keine älteren Bilder mehr zu veröffentlichen. Auf Nachfrage verneinte Behördensprecherin Jana Fuchs seinerzeit eine Bedrohung des Amtsarzts.

Fest steht hingegen, dass er nach der Pressekonferenz am 27. Mai mehrere Wochen krank war und im Anschluss oft im Home-Office arbeitete. Wenn er in Altenburg war, stellte er laut Augenzeugen sein Auto direkt vor das Landratsamt, weil es dort besser beobachtbar war. Zudem zog sich Dhein seither fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Weder nahm er an Presseterminen teil, die er zuvor maßgeblich bestimmt hatte, noch trat er anderweitig in Erscheinung. Auch wurde zwischenzeitlich die Telefonnummer von der Seite des Gesundheitsamts entfernt. Einzige Ausnahmen: Sein in der Vorwoche begonnener Video-Podcast und eine von ihm gezeichnete Pressemitteilung zum diffusen Corona-Infektionsgeschehen.

Ob der öffentliche Rückzug an der möglichen Bedrohung liegt, ist jedoch offen. So war Stefan Dhein für Nachfragen über Wochen weder telefonisch erreichbar, noch reagierte er auf eine E-Mail.

Von Thomas Haegeler