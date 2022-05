Lucka

Die fünfte Klasse an der Regelschule Lucka wird im kommenden Schuljahr nicht eröffnet. Grund sind die vorliegenden Anmeldezahlen. Das bestätigte der Sprecher des Bildungsministeriums, Felix Knothe, der LVZ auf Anfrage. Nach Ablauf der Frist lagen acht Anmeldungen von Kindern aus Thüringen und eine aus Sachsen vor. Der Landratsamt sei vom Schulamt Ostthüringen schon am 28. März darüber informiert worden, dass mit diesen wenigen Schülern die laut Gesetz vorgegebene Mindestschülerzahl weit unterschritten wird und diese geringe Zahl nicht die Bildung einer Klasse erlaubt, sagte Knothe. Das Schulamt strebe an, die Luckaer Schüler der neuen 5. Klasse der Regelschule Meuselwitz zuzuweisen. Das Landratsamt habe in einem Schreiben vom 14. April diese Entscheidung befürwortet, betonte der Sprecher. Die Information der Eltern erfolgte in einem Brief.

Bürgermeisterin übt scharfe Kritik

Überrascht und verständnislos nahm Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn (parteilos) die Entscheidung auf. „Diese Handlung des Schulamtes Gera ist für mich sehr befremdlich, da ein demokratisches Gremium, der Kreistag, den Schulnetzplan beschlossen hat. Bisher gab es noch keine Schulkonferenz beziehungsweise keine Vorstellung des pädagogischen Konzeptes zur Erhaltung der Regelschule Lucka in Form einer Kooperation oder eines Filialmodells zwischen den Regelschulen Lucka und Meuselwitz“, erklärte die Bürgermeisterin der LVZ. Sie erinnerte daran, dass der Landkreis gemeinsam mit der Regelschule Lucka bis März 2023 Zeit habe, dieses Konzept zu erarbeiten, welches Entscheidungsgrundlage für das Fortbestehen der Schule sein sollte.

Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn war bereits im Januar wegen der Schließung stinksauer. Jetzt wieder. Quelle: Mario Jahn

Backmann-Eichhorn bezeichnete es als fragwürdig, dass ein Schreiben vom 17. März von der Stadt Lucka an das Ministerium mit Fragen zum Schulgesetz und zur Kooperation bis heute nicht beantwortet wurde. „Stattdessen erreicht uns eine derartige Entscheidung. Der Vorgriff des Schulamtes steht im Widerspruch zur Konzepterstellung als eingeräumte Chance durch das Ministerium für die Erhaltung der Regelschule Lucka im ländlichen Raum.“

Schule sollte schon einmal geschlossen werden

Nach der Entscheidung des Schulamtes kommt das Gespenst einer Schließung wieder um die Ecke. Denn nach den Plänen des Landratsamtes sollte die Regelschule eigentlich 2023 zumachen, bereits in diesem Spätsommer keine neue fünfte Klasse mehr eröffnet werden, sondern diese bereits nach Meuselwitz gehen. Das erklärte Landrat Uwe Melzer (CDU) im Januar der LVZ. Melzer wollte diese Pläne dem Kreistag Anfang Februar zur Abstimmung vorlegen. Daraufhin kam es am 18. Januar vor der Schule zu einer Protest-Kundgebung gegen die Schließung, an der sich 300 Luckaer beteiligten. Eltern warfen dem Landrat den Bruch eines Wahlversprechens vor.

Landrat Uwe Melzer (CDU), hier bei deiner Demo für den Erhalt des Meuselwitzer Gymnasiums, hat zugestimmt, dass in der Regelschule Lucka keine fünfte Klasse gebildet wird. Quelle: Mario Jahn

Melzer zog daraufhin auf der Kreistagssitzung am 2. Februar seinen Antrag zurück und kündigte an, dass das Landratsamt als Schulträger und der Kreistag bis Ende März 2023 ein neues Konzept für die Bildungsstätte erarbeiten würden, das ihre Zukunft regelt. Man stehe dem in Erfurt offen gegenüber.

Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Erfurt griff hart durch, so wie dies das Ministerium bereits im November 2021 angekündigt hatte. In einem damaligen Schreiben hieß es, dass man auf der Einhaltung der gesetzlich geforderten Mindestschülerzahl pro Klasse und Schule bestehe und nur für das Schuljahr 2021/22 eine Ausnahme mache. Das bedeutete, dass man für das Schuljahr 22/23 auf 20 Schüler für die Klasse fünf besteht, die mit neun Anmeldungen nun klar verfehlt wird.

Ministerium bezeichnet Schule als stark gefährdet

Ministeriumssprecher Knothe sieht die gesamte Regelschule angesichts der Schülerzahlen stark in ihrem Bestand gefährdet. Das aber sei keine Neuigkeit. Mit der aktuellen Entscheidung sei jedoch ausschließlich der betreffende Jahrgang beurteilt worden, der eine Klassenbildung in Lucka nicht zulässt, sagte Knothe. Alle sich daraus ergebenden Fragen seien zunächst durch den Schulträger in seiner Verantwortung für die Schulnetzplanung zu klären.

Das aber ist nicht erfolgt. Dies zeigt sich schon daran, dass nach der Kreistagssitzung im Februar nichts unternommen, Lucka aber in dem Glauben gelassen wurde, dass noch ein Jahr Zeit ist. Dabei standen die Warnsignale klar auf Dunkelrot. Die geschönte Prognose ging von 15 Schülern für die neue fünfte Klasse aus. Doch obwohl auch diese Zahl ganz offensichtlich frisiert war, hätte sie dennoch die Mindestforderung nicht erfüllt. Für die nächsten Jahre bleibt dies so. Im Schuljahr 2023/24 verlassen 23 Viertklässler in Lucka die Grundschule, 24/25 sind es 19 und in den beiden folgenden Jahren jeweils 21. Rund die Hälfte davon geht immer auf ein Gymnasium. Das heißt, dass es in den nächsten fünf Jahren keine fünften Klassen in Lucka geben wird und diese Schule dann zwangsläufig gar keine Schüler mehr hat.

Von Jens Rosenkranz