Eine warme Mahlzeit am Tag: Diesen Rechtsanspruch haben Kinder aus einkommensschwachen Familien auch im Altenburger Land. Regulär wird dieser im Zuge der Schulspeisung abgedeckt. Doch was, wenn Schule und Kita durch Corona geschlossen sind? Linken-Kreisrätin Mandy Eißing stellte Fragen an Landrat Uwe Melzer – und erhielt nun Antwort.