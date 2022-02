Meuselwitz

„Der Maßstab des gutes Tons“ – mit diesem Slogan wirbt der Meuselwitzer Klavierteile-Hersteller Louis Renner am Eingang. Draußen freilich war am Mittwoch Grelleres zu hören. Mit Trillerpfeifen machten rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrem Unmut Luft. Mit 11,40 Uhr Euro Stundenlohn verdienen sie weit weniger als ihre Kollegen im Stammwerk im baden-württembergischen Gärtringen (15,47 Euro) und fast 30 Prozent weniger, als der Thüringer Flächentarifvertrag für die Holz- und Kunststoffbranche ausweist. Deshalb folgte die übergroße Mehrzahl der Beschäftigten dem Aufruf zum Warnstreik, die dabei von 11 bis 15 Uhr Sturmböen und Nieselregeln bei gerade einmal 7 Grad Celsius trotzten.

Kein weltmeisterliches Angebot

„Es ist doch ein absoluter Witz, dass im Herbst der Mindestlohn in Deutschland auf 12 Euro steigen soll und wir immer noch darunter liegen“, sagt Monty Zschockelt. „Damit lassen wir uns nicht länger abspeisen.“ Der Betriebsratschef weist damit auch auf die exklusiven Produkte hin, die in Meuselwitz hergestellt werden. Die hochwertige Klaviermechanik kommt insbesondere in Steinway-Flügeln zum Einsatz. Solche Instrumente kosten zwischen 75 000 und 155 000 Euro und gehören zur weltweiten Premiummarke. Die Steinway-Gruppe ist seit 2019 Besitzer von Louis Renner. Das Angebot des Weltmarktführers an die Meuselwitzer Belegschaft klingt allerdings alles andere als weltmeisterlich. Danach soll der Stundenlohn schrittweise auf 12 Euro, 12,50 und 13 Euro jeweils zum 1. Mai bis 2024 steigen.

IG-Metall-Sekretär Tom Knedlhanz: „Angebot der Arbeitgeber ist völlig inakzeptabel.“ Quelle: Mario Jahn

30 Prozent mehr Geld bis 2024

Das ist absolut inakzeptabel“, betont Tom Knedlhanz, der für das Altenburger Land zuständige Sekretär der IG Metall, die zum Warnstreik aufgerufen hat. Seine Ziele klingen ambitioniert. „Wir wollen 30 Prozent mehr und uns bis Ende 2024 endlich dem Flächentarif anpassen. Wir sind auf einem guten Weg dorthin.“ Zu schaffen sei dies freilich nicht, wenn die Arbeitgeber ihre Beschäftigten immer mal nur mit zwei oder drei Prozent Lohnsteigerung, oder auch mal mit sechs Prozent abspeisen. „Schluss mit der Niedriglohn-Politik!“, ruft Knedlhanz deshalb den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu. Diese stärken sich über Mittag an Bockwurst und Soljanka, die die Gaststätte Dreiländer-Eck liefert.

Überstunden und zu wenig Personal

Der Gradmesser für eine 30-prozentige Steigerung sei freilich ein hoher gewerkschaftlicher Organisationsgrad und eine anhaltende Streikbereitschaft. Letztere sei sehr gut, schätzen der IG-Metall-Funktionär und der Betriebsrat ein. Denn über den Tag seien nur fünf Beschäftigte in der Firma geblieben. 66 Prozent sind bei Louis Renner Mitglied in der IG Metall.

Zu tun gibt’s dort freilich mehr als genug. Von Oktober bis Mitte Dezember seien von der Belegschaft kontinuierlich vier Überstunden pro Woche abgefordert worden. „Wir stellen immer mehr her, die Nachfrage nach den Flügeln wächst ständig“, erklärt Monty Zschockelt. Auf der anderen Seite fehle aber Personal. Kaum jemand wolle hier anfangen. Für den Betriebsratschef steht fest, woran das liegt: „Für das Geld hier will keiner arbeiten.“

Beschäftigte der Meuselwitz Guss fordern vier Prozent mehr Lohn Auch in der Meuselwitz Guss Eisengießerei könnte es zu einem Warnstreik kommen. Die Belegschaft dort fordert vier Prozent mehr Lohn für die nächsten neun Monate. Die Arbeitgeberseite hat den Angaben der IG Metall zufolge eine Steigerung von einem Prozent für sechs Monate angeboten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben daraufhin am Dienstag bei einer sogenannten Schichtwechsel-Befragung dieses Angebot mehrheitlich abgelehnt und der Geschäftsleitung damit ihre Streikbereitschaft signalisiert. Bislang wurde zweimal verhandelt. Ein dritter Termin steht nun in den nächsten Tagen an. Die rund 320 Beschäftigten der Meuselwitz Guss hatten im vergangenen Jahr eine Lohnerhöhung von zwei Prozent ab Anfang September und weiteren ein Prozent zum 1. Oktober erkämpft. Außerdem gab es für die Monate Juli und August jeweils Einmalzahlungen von je 125 Euro, für Azubis 65 Euro. Dieser Abschluss galt allerdings nur bis Ende 2021. jr

Von Jens Rosenkranz