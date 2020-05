Warten auf Wiedereröffnung: Awo-Kitas und Nobitzer Kindergärten lassen sich was einfallen

Altenburg

Seit dem 17. März sind die Kitas in Thüringen nun schon geschlossen. Auch in der Gemeinde Nobitz im Altenburger Land mussten die Kindertagesstätten eine Zwangspause eingelegen. Doch das heißt nicht, dass hier nichts passiert. Die Erzieherinnen nutzen die Zeit ohne Kinder zum Auf- und Umräumen, Aussortieren, Renovieren oder Rasen sähen. Eben für all das, wofür im Alltag wenig Zeit bleibt.

Von Aufräumen bis zur pädagogischen Arbeit

„Wir haben Spielzeug gewaschen, den Außenbereich gestrichen und die Spielgeräte sauber gemacht“, sagt Hiltrud Kronfeld. Die Leiterin der Kita „Wirbelwind“ in Lehndorf ist mit ihrem Team all das angegangen, wofür sonst wenig Zeit bleibt. Auch pädagogische Arbeit gehört dazu. „Wir haben Bildungspläne erarbeitet und Fachliteratur gelesen“, erzählt die Leiterin. Seit dem 17.März seien auch immer wieder Kinder in der Notbetreuung.

Die Zeit gemeinsam positiv überstehen

Die Idee, die Zwangspause in den Kitas zu nutzen, sei gleich zu Beginn der Schließungen entstanden, erzählt der Bürgermeister der Gemeinde, Hendrik Läbe. „Wir wollen die schwierige Zeit gemeinsam positiv überstehen“, so der Bürgermeister. Die Notbetreuung für die Kinder der Gemeinde rotiert zwischen den insgesamt sechs Kindertagesstätten. So ist in jeder Einrichtung immer mal wieder Zeit und Möglichkeit für kleinere Renovierungsarbeiten. Malern, neuen Fußboden verlegen oder Rasen mähen – vieles bleibt im Alltag liegen und kann jetzt angegangen werden.

Ein Lächeln bei Groß und Klein aufs Gesicht zaubern

Doch natürlich wünschen sich alle eine Rückkehr zur Normalität. In der Kita „ Holzwürmchen“ in Ehrenhain haben sich die Erzieherinnen etwas ganz Besonderes ausgedacht, um die Zeit bis zum Wiedersehen zu überbrücken. Sie vermissen ihre kleinen „ Holzwürmchen“ und haben das auf eine große Holztafel geschrieben: „Die großen Holzwürmer vermissen die kleinen Holzwürmchen“ heißt es hier.

Die Kita-Kinder, die an der Tafel vorbeikommen, können sich eins der dort bereitliegenden Ausmalbilder mitnehmen. Die fertig ausgemalten Bilder können hier wieder abgegeben werden. Die Erzieherinnen laminieren sie und schmücken damit den Zaun an der Kita. „Mit den bunten Bildern zaubern wir trotz der schwierigen Zeit den Kindern und vorbeikommenden Leuten ein Lächeln ins Gesicht“, sagt die Initiatorin der Aktion, die Erzieherin Anna Bauer. So hofft man in der Gemeinde Nobitz, die Zeit bis zur Wiederöffnung der Kitas überbrücken zu können. Denn auf eine Rückkehr zur Normalität freuen sich wohl Groß und Klein.

Awo-Aktion „Wir vermissen euch“

An den Awo-Kitas, wie hier am Altenburger Lerchenberg, prangen bunte Grußbotschaften. Quelle: AWO

Auch die Arbeiterwohlfahrt ( Awo), die im Altenburger Land sechs Kindertagesstätten mit insgesamt rund 430 Knirpsen betreibt, wendet sich mit Grußbotschaften an die Kinder. „Wir haben in unseren Einrichtungen die Aktion ,Wir vermissen Euch‘ gestartet“, teilt Bereichsleiterin Cornelia Schulze mit. Große Transparente an den Eingängen und Zäunen der Kitas verkünden die Hoffnung der Erzieherinnen auf ein baldiges Wiedersehen. „Verbunden mit dem Aufruf an die Kinder, beim Spazierengehen mit den Familien eine Steinschlange vor ihrem Kindergarten wachsen zu lassen“, schildert Cornelia Schulze. „Die Kinder sollen ihren Kindergarten, den aktuell leider nur wenige besuchen dürfen, nicht vergessen.“

Von Lilly Günthner