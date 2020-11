Warten auf die Verschärfung: Landkreis schmiedet neue Regeln, Ministerium reagiert nicht

Altenburg

Auf das Altenburger Land kommen deutlich strengere Corona-Schutzmaßnahmen zu. Allerdings frühestens ab Mittwoch – und damit wenigstens einen Tag später als erwartet. Denn die Formulierung eines neuen Regelwerkes für den Landkreis gestaltet sich schwierig. Bis zum Montagabend trafen auf OVZ-Nachfrage weder das Thüringer Gesundheitsministerium noch das Landratsamt eine verbindliche Aussage, welche Vorgaben ab Dezember gelten sollen.

Neue Landesverordnung

Die Folge: Am heutigen Dienstag tritt im Altenburger Land erst einmal die in weiten Teilen des Freistaates gültige Corona-Sonderverordnung des Landes in Kraft. Geregelt ist dort unter anderem, dass bei privaten Treffen mit Freunden und Verwandten maximal zwei Haushalte, jedoch höchstens fünf Personen zusammenkommen dürfen. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon ausgenommen. Die Maskenpflicht wird auf öffentliche Plätze unter freiem Himmel mit höherer Publikumsfrequenz ausgeweitet. Dazu zählen auch Parkplätze und Flächen vor Einkaufsmärkten. In Läden mit bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche gilt: pro zehn Quadratmeter maximal ein Kunde.

Paragraf 13 verschärft die Regeln fürs Altenburger Land

Fürs Altenburger Land und andere Städte und Landkreise mit einem Inzidenzwert über 200 will Thüringen jedoch weitergehende Beschränkungen erlassen. In Paragraf 13 der Sonderverordnung sind „verschärfte außerordentliche infektionsschutzrechtliche Maßnahmen“ vorgesehen.

Abgezeichnet hat sich das bereits vergangene Woche, nachdem sich Bund und Länder auf ein konsequenteres Vorgehen in besonders von Corona geplagten Regionen geeinigt hatten. „Im Verwaltungsstab des Kreises, dem unter anderem der Amtsarzt und die Ordnungsbehörde angehören, wurde deshalb bereits am Donnerstag ein Konzept mit zusätzlichen Maßnahmen besprochen“, berichtet Landratsamtssprecherin Jana Fuchs. „Am Freitag haben wir dieses Konzept ans Gesundheitsministerium geschickt.“

Warten auf Rückmeldung aus Erfurt

Denn die oberste Gesundheitsbehörde muss – auch das ist in der Sonderverordnung festgeschrieben – einbezogen werden. Doch bis Montagabend wartete man im Landratsamt nach eigenem Bekunden vergebens auf eine Rückmeldung aus Erfurt. „Die speziell für das Altenburger Land gültige Verordnung kann deshalb frühestens am Mittwoch in den örtlichen Tageszeitungen veröffentlicht werden. Und damit auch erst am Mittwoch in Kraft treten“, so Sprecherin Fuchs.

Immerhin: Anders als das Gesundheitsministerium hat das Bildungsressort bereits vergangene Woche fürs Altenburger Land Tatsachen geschaffen: Mindestens ab Klassenstufe 7 müssen Schüler zwischen Präsenzunterricht und häuslichem Lernen wechseln. Diese Neuregelung gilt ab dem 1. Dezember.

Inzidenzwert 258,4

Fest steht zudem: Der Landkreis bleibt unter besonderer Beobachtung, so lange die Zahl der Neuansteckungen pro Woche je 100 000 Einwohner über 200 liegt – und auch noch eine Woche nach Unterschreiten dieses Wertes. Am Montag lag dieser sogenannte Inzidenzwert im Altenburger Land bei 258,4. Übers Wochenende hat es 70 Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die stationär behandelt werden müssen, ist auf 33 gestiegen – mehr als doppelt so viele wie am Montag der Vorwoche. Drei Patienten liegen auf der Intensivstation.

Neue Fälle in Klinikum-Betriebskindergarten

Von Corona-Infektionen betroffen sind nun auch der Betriebskindergarten des Altenburger Klinikums mit vier positiv getesteten Erziehern und die Grundschule Thonhausen, wo sich wegen eines infizierten Schülers die 1. Klasse in Quarantäne befindet. Das teilte am Montag das Landratsamt mit. Im DRK-Pflegeheim „ Albert Schweitzer“ in Altenburg-Nord hat sich die Zahl der Betroffenen von 79 auf 84 erhöht. Im Zentrum für Betreuung und Pflege am Jahnpark in Altenburg ergab ein Test, dass sich 29 Bewohner und 7 Mitarbeiter mit dem Virus angesteckt haben. Im Seniorenwohnpark Klausa ist zu den bisher vier Infektionen eine weitere hinzugekommen; im Pflegeheim Hainichen stieg die Zahl auf 32.

