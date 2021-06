Warum Altenburg einen Allrad-LKW mietet, statt ihn zu kaufen

Altenburg bekommt einen neuen Multifunktionslaster für Wege, Plätze, Schnee & Co. Allerdings kauft die Stadt den Allrad-LKW nicht, sondern mietet ihn nur. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe.

Solch einen Allrad-LKW wie die Gemeinde Wiedemar in Nordsachsen will sich nun auch die Altenburger Stadtverwaltung zulegen. Sie will ihn aber mieten statt kaufen. Quelle: Ditmar Wohlgemuth