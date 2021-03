Warum Altenburger Fotograf Sirko Distler sein offenes Geschäft wenig nützt

Altenburg

Es gibt etwas, dass Sirko Distler von vielen anderen Altenburger Geschäftsinhabern unterscheidet: Er hat offen. Als Fotograf zählt der Betreiber der „Blende 8“ in der Sporenstraße zum Handwerk und darf demzufolge seine Dienstleistungen auch im Corona-Lockdown anbieten. Ein vermeintlicher Vorteil, der dem 43-Jährigen aber nicht wirklich nützt.

300 Euro Umsatz im Monat statt 600 Euro pro Woche

Zwar stünden um 10 Uhr, wenn der Fotograf seine Blende öffnet, oft schon Kunden vor dem Laden, erzählt Sirko Distler. „Aber das sind meist nur ein- bis zweimal Passbilder in der ersten Stunde. Dann ist Ruhe.“ Deswegen hat er bereits seine Öffnungszeiten verkürzt. Drückt er sonst zwischen 10 und 17 Uhr die Auslöser seiner Kameras und bearbeitet Bilder, hat er nun nur noch bis 14 Uhr auf. „Manchmal rufen Leute an und fragen, ob sie erst 16 Uhr kommen können, weil sie so lange arbeiten.“ Das ermögliche er in der Hoffnung, dass sie den Service zu schätzen wissen. „Aber wirklich sinnvoll ist das nicht, denn hier läuft ja in der Zwischenzeit alles weiter.“

Die Folge: Distler setzt aktuell höchstens 300 Euro im Monat um. „Das Doppelte in der Woche wäre das Ziel“, verdeutlicht der Fotograf die Diskrepanz. „Die Leute wissen oft gar nicht, dass wir auf haben.“ Das momentane Geschäft reiche nicht, um die Fixkosten von 1000 Euro zu decken. „Der Laden trägt sich nicht einmal selbst.“ So habe man weder im Januar, noch im Februar die volle Miete von 700 Euro im Monat für den 160 Quadratmeter großen Laden unweit des Altenburger Markts zahlen können.

Fotograf weiter auf Hilfe vom Amt angewiesen

Wegen der fehlenden Kundenfrequenz ist Distler weiter auf Hilfe vom Amt angewiesen. „Ich wollte mit dem Laden eigentlich aus Hartz IV rauskommen“, erzählt der Selbstständige, der erst im August 2020 die Türen geöffnet hat. „Der erste Monat lief vielversprechend, nun ist ein halbes Jahr rum und es ist sogar schlechter geworden.“ Deshalb unterstütze er auch die Petition aus der Altenburger Händlerschaft zur Wiederöffnung der Läden, die inzwischen mehr als 1000 Menschen unterschrieben haben.

Er selbst kann keine Überbrückungshilfe beantragen. „Denn ich darf ja öffnen“, erklärt der Fotograf. Dass die Kunden fehlen und er Einbußen habe, sei vergessen worden. „Bei der Ausgangssperre war es ganz schlimm.“ Aber selbst wenn er die Hilfen beantragten könnte, gäbe es ein weiteres Problem. „Diese orientieren sich an den Zahlen des Vorjahres“, sagt er. „Die gibt es aber bei uns nicht, weil wir erst im August aufgemacht haben.“

„Ich sehe hier kein Ansteckungsrisiko.“

Heute staunt er selbst etwas, dass er den Mut zur Gründung aufgebracht hat. Der wuchs freilich, als er im Juni des Vorjahres den von der Städtischen Wohnungsgesellschaft und der Stadtverwaltung initiierten Pop-up-Laden im Areal am Markt genutzt hat, um zu testen, ob das Geschäft laufen könnte. „Es hat etwas gedauert und musste sich erst rumsprechen“, erinnert sich der 43-Jährige. „Aber dann lief es.“

Wie lange er und „Blende 8“ noch durchhalten, kann Sirko Distler aktuell nicht sagen. Den Willen dazu hat er aber und plädiert deshalb für schnelle Öffnungen aller Geschäfte – mit Auflagen. „Ich sehe hier kein Ansteckungsrisiko“, meint der Fotograf. So solle man die Zahl der Kunden begrenzen. Bei ihm im Laden sei genug Platz, um Abstände zu wahren und zwei bis drei Kunden gleichzeitig zu empfangen. „Außerdem warten die Leute schon von alleine draußen, wenn jemand drin ist.“ Auch die Maskenpflicht sei kein Problem. „Ich würde gern mal sehen, wie der Laden läuft, wenn richtig offen ist.“

Von Thomas Haegeler