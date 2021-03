Warum OB Neumann Petition der Altenburger Händler nicht persönlich entgegennimmt

Altenburg

Oberbürgermeister André Neumann hat erklärt, warum er es – im Unterschied zu Landrat Uwe Melzer (beide CDU) – ablehnt, die Petition der Altenburger Händler zur Ladenöffnung und Wiederherstellung der Grundrechte persönlich anzunehmen. „Wir nehmen sie gern per Post entgegen und leiten sie an die zuständigen Stellen weiter“, sagte der Rathauschef am Donnerstag im Stadtrat. „Aber ich bin keine verordnende Behörde und sehe mich deshalb in der Zuständigkeit ganz hinten.“

Abgesehen davon sehe er derzeit aufgrund der pandemischen Lage „von größeren Treffen ab“, so der 43-Jährige, der aber keinen Hehl daraus machte, dass er „zum Teil nicht hinter dieser Petition“ stehe. Dies betreffe die Rede von den Grundgesetzverletzungen, weil das Infektionsschutzgesetz vom Grundgesetz gedeckt sei. Er sehe sich aber verpflichtet, den Anliegen „von Händlern aus Altenburg Gehör zu verschaffen“, sagte Neumann auf den Einwand von Johannes Schaefer (Stadtforum) hin, der das Weiterleiten durch die Verwaltung nicht für richtig hielt.

Unterdessen ist die Petition, die bisher rund 1100 Bürgerinnen und Bürger aus Altenburg und Umgebung unterschrieben, bis Ende März verlängert worden. Mit ihr fordern sie, sämtliche Grundrechte sofort wiederherzustellen und alle Einschränkungen zurückzunehmen.

Von Thomas Haegeler