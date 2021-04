Warum der Altenburger Inselzoo trotz möglicher Öffnung weiter geschlossen bleibt

Altenburg

Sylvia Schubert ist verwundert. Die Altenburgerin wollte gern mal wieder in den Inselzoo. Aber der Tierpark inmitten des Großen Teiches hat noch immer geschlossen, obwohl es laut aktueller Thüringer Corona-Schutzverordnung seit dem 10. April möglich wäre, ihn zu öffnen. Voraussetzung: Im Ernst-, das heißt Infektionsfall muss eine Kontaktnachverfolgung möglich sein. „Mich ärgert das“, sagt die 56-Jährige. „In Gera und woanders geht es ja auch.“

Bevölkerung wünscht sich Öffnung

Mit ähnlichem Anliegen fragte SPD-Fraktionsvize Torsten Rist im Wirtschafts- und Finanzausschuss in der Vorwoche an. Hierzu führte die Rathausspitze aus, dass aufgrund der personellen Situation im Inselzoo eine Öffnung für die Bevölkerung verworfen habe. Zudem sei dies auch durch die aktuellen Corona-Zahlen ausgeschlossen, hieß es aus der Verwaltung nach einer Prüfung. Damit will sich Sylvia Schubert, die bei telefonischen Nachfragen ähnliche Antworten erhielt, aber nicht zufrieden geben.

„Ich kann das nicht verstehen“, meint die Altenburgerin und verweist auf viele Leute in der Stadt, die das ähnlich sehen. So seien Mitarbeiter der Verwaltung doch daheim oder hätten wegen Corona weniger zu tun. „Warum versetzt man die nicht in den Inselzoo, um die Kontaktnachverfolgung abzusichern, und öffnet wieder? Es wäre wenigstens eine Möglichkeit, wieder etwas zu unternehmen – und es ist an frischer Luft. Theater, Schwimmbad und vieles andere wird noch länger geschlossen sein.“

Fehlendes Personal und Infektionsgeschehen verhindern Öffnung

Ein Anliegen, das Christian Bettels zwar verstehen kann, aber dennoch eine schlechte Nachricht hat. „Wir können in den nächsten Tagen mit Blick auf das Infektionsgeschehen und den Infektionsschutz und die damit verbundenen Vorgaben nicht öffnen“, erklärte der Rathaussprecher auf Nachfrage und verwies auf den Unterschied etwa zum Geraer Zoo, wo man sich die Sache angeschaut habe. „Wir haben kein Personal im Kassenbereich und können deswegen die vom Land geforderte Kontaktnachverfolgung nicht gewährleisten.“

Lesen Sie auch Altenburger Inselzoo zieht trotz Corona positive Jahresbilanz

Das heißt: Bis auf Weiteres bleibt der Inselzoo zu. Das bedauere man, so Bettels. „Aber man muss verantwortlich handeln.“ Im Übrigen sei es keineswegs so, dass Verwaltungsmitarbeiter wegen Corona weniger zu tun hätten oder gar untätig zu Hause sitzen würden. „Es sind keine personellen Kapazitäten da, auch nicht in anderen Bereichen, weil es coronabedingt eher etwas mehr zu tun gibt.“ Abgesehen davon warte man auf die Verabschiedung des verschärften Infektionsschutzgesetzes mit der dann gültigen bundesweiten Notbremse. „Dort sieht es nicht so aus, als ob Lockerungen kommen würden.“ Vielmehr sei mit Verschärfungen zu rechnen.

Inselzoo macht sich während Schließung hübsch

„Wir beobachten das weiter und werden rechtzeitig bekannt geben, ob und wann wir öffnen“, erklärte Bettels, der auch darum bat, von telefonischen Anfragen abzusehen und darauf verwies, dass etwa die Bibliothek für Ausleihen geöffnet ist. „Außerdem macht sich der Inselzoo gerade hübsch, so dass sich die Besucher demnächst auf einige Neuerungen freuen können.“ Dies betreffe etwa den Lehr- und Erlebnispfad und das Dach der Fasanerie, das saniert worden sei.

Von Thomas Haegeler