Warum der neue Altenburger Bürgerservice am Kornmarkt nun noch später kommt

Altenburg

Die Altenburger Stadtverwaltung hat den Umzug von Behördenteilen an den Kornmarkt zum zweiten Mal verschoben. Nachdem man im Rathaus bereits den ursprünglich angepeilten Termin zur Bündelung von Bürgerservices im Frühjahr dieses Jahres nicht halten konnte, fiel nun auch der seinerzeit angekündigte 1. September. Das bestätigte Pressesprecher Christian Bettels am Dienstag auf LVZ-Nachfrage und nannte den Januar 2022 als neuen Einzugstermin für das Einwohnermelde- und das Gewerbeamt sowie die Bereiche Ordnung und Verkehr und Wirtschaftsförderung.

Probleme mit Möbeln und Technik und mehr

Den neuerlichen Verzug begründete die Stadt vor allem mit Lieferproblemen bei Informations- und Computertechnik sowie bei neuen Möbeln. So ziehe sich die derzeit laufende Anpassung der EDV-Infrastruktur und der Elektroinstallationen hin, erklärte Bettels. „Das erweist sich als schwieriger als gedacht, weil es bei einigen Elementen Lieferschwierigkeiten gibt.“ Der Kauf von Mobiliar sei zwar auf den Weg gebracht, aber „auch hier dauert die Lieferung länger als ursprünglich geplant“.

Da das Haus über einen Aufzug verfügt, sind die neuen Räume der Stadt am Kornmarkt der erste komplett barrierefreie Verwaltungssitz Altenburgs. Quelle: Mario Jahn

Ganz unschuldig ist die Verwaltung aber zumindest an Letzterem nicht. Denn der Hauptausschuss vergibt erst in seiner Sitzung am Montag den knapp 64 000 Euro schweren Auftrag für die neuen Möbel. Die Frist zur Abgabe eines Angebots endete jedoch erst am 19. August, was auf eine späte Ausschreibung hindeutet. So oder so zu spät, um jetzt ins erste und zweite Obergeschoss des Sparkassen-Gebäudes am Kornmarkt 1 zu ziehen.

Infoschalter als Anlaufpunkt und Online-Termine

Da die neuen Räume über einen Fahrstuhl erreichbar sind, entsteht am Kornmarkt Altenburgs erster komplett barrierefreier Verwaltungssitz. Zugleich soll im Foyer des ersten Stocks ein Infoschalter als Anlaufpunkt entstehen, an dem Bürgerinnen und Bürger einfache Anliegen erledigen können. Auch eine Online-Terminvergabe soll mit Beginn des neuen Jahres und dem Umzug der Ämter, die sich bisher im Johannisgraben, in der Neustadt und unterm Rathausdach befinden, starten.

Die Sparkasse, von der die Stadt die Räume für 5500 Euro im Monat mietet, bleibt mit ihrer Filiale jedoch im Erdgeschoss und dehnt diese auf den früheren Laden an der Ecke zur Moritzstraße aus, der vor einem guten Jahr zugemacht hatte. Etwa zehn Jahre will die Stadt am Kornmarkt bleiben, bis das direkt gegenüberliegende Rathaus saniert ist. In der Zwischenzeit soll allerdings der Haupteingang des Renaissancebaus an den Kornmarkt verlegt werden.

Von Thomas Haegeler