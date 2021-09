Warum die CDU im Altenburger Land den Ton verschärft und Armin Laschets Rücktritt fordert

Altenburg

Der CDU im Altenburger Land reicht es. Und zwar mit ihrem Bundesvorsitzenden Armin Laschet. Für die Christdemokraten an der Ostthüringer Basis ist das Maß nun so voll, dass sie in einem Offenen Brief an den Bundesvorstand nicht nur auf Distanz zum Kanzlerkandidaten der Union gehen, sondern – auf Nachfrage – sogar seinen Rücktritt fordern.

CDU-Basis fühlt sich übergangen

„Das Wahlergebnis – das gerade in Thüringen nur als katastrophal bezeichnet werden kann – ist leider die Konsequenz“ aus der Entscheidung für Laschet und gegen Markus Söder (CSU), heißt es in dem am Mittwochnachmittag verbreiteten Schreiben, in dem man sich und den Wählerwillen übergangen sieht. Dennoch sei es „richtig, dass CDU und CSU eine Regierungsbeteiligung als Option aufrechterhalten. Das kann allerdings nicht mit Armin Laschet geschehen.“ So trüge eine Koalition unter seiner Führung „von Anfang an den Makel, den Wahlverlierer gegen die Stimmung der Bevölkerung ins Amt gehoben zu haben“. Daher bitte man „die richtigen Schlüsse aus der Wahlniederlage zu ziehen“.

Laschets Verhalten bringt Fass zum Überlaufen

Bis Dienstag war davon aber noch kein Wort zu hören. Stattdessen hatten führende CDU-Politiker aus Altenburg das desaströse Abschneiden mit dem historisch schwächsten Ergebnis schöngeredet, indem sie von einem „blauen Auge“ sprachen, mit dem ihre Partei davongekommen sei, oder schlicht die Ursachen bei anderen suchten. Woher kommt also der plötzliche Sinneswandel, den der CDU-Kreisvorstand am Dienstagabend zunächst kontrovers diskutierte und dann einhellig mit dem Offenen Brief Ausdruck verlieh?

„Es zeichnet sich ab, dass Armin Laschet keine Konsequenzen zieht und eine Regierung führen will“, sagt Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann, der auch im Kreisvorstand sitzt. „Dieses Verhalten hat das Fass zum Überlaufen gebracht.“ Und mehr noch: An seinem 44. Geburtstag forderte er den CDU-Bundeschef zum Rückzug auf: „Ich gehe davon aus, dass er nun auch als Bundesvorsitzender seine Konsequenzen zieht.“ Laschet sei „die personifizierte Ignoranz der Basis und ist für den Weg nach vorn der falsche Mann“.

Kreis-Vize mit klarer Kante und düsterer Befürchtung

Noch deutlicher wird Vize-Kreischef Torsten Weiß. „Ja, ich fordere Laschets Rücktritt“, antwortete der 37-Jährige auf die entsprechende Frage. „Die erforderliche Erneuerung wird mit seinem Bleiben verhindert.“ Der Lödlaer Bürgermeister sieht ohne einen klaren Schnitt sogar weitaus dramatischere Folgen: „Wenn es zu einer Jamaika-Koalition unter Laschet kommt, befürchte ich, dass die CDU auf kommunaler Ebene bei der nächsten Wahl weit unter 20 Prozent landet, weil das kein Wähler mehr versteht.“

Von Thomas Haegeler