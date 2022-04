Meuselwitz/Gera

Die Meuselwitzer Bürgermeisterwahl bekommt nun doch noch ein juristisches Nachspiel. Und das obwohl keiner der zahlreichen Einsprüche wegen möglicher Unregelmäßigkeiten während und nach den Urnengängen im Herbst des Vorjahres Erfolg hatte. Dass es dennoch dazu kommt, liegt an der Verwaltung der Schnauderstadt und am in der Stichwahl unterlegenen Kandidaten Uwe Rückert (Freie Wähler). Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick.

Worum geht es in der Sache?

Es geht um Wahlwerbung. Und zwar um zu viel davon. Im Raum steht der Vorwurf der Meuselwitzer Verwaltung, dass der Kandidat Uwe Rückert zur jüngsten Bürgermeisterwahl mehr als die 100 von ihr erlaubten Wahlplakate im Stadtgebiet und den neun Ortsteilen aufgehangen haben soll. Begründet hat das Rathaus das Novum – zuvor war nie limitiert worden – mit Chancengleichheit der Kandidaten. Heißt: Jeder Kandidat sollte auch die Möglichkeit haben, ähnlich oder gleich viele Werbeträger von sich anzubringen. Dabei hatte Konkurrent und Sieger Ronny Dathe (parteilos) schon zeitig angekündigt, auf jegliche Werbung zu verzichten.

Warum kommt es überhaupt zum juristischen Nachspiel?

Bei einem Rundgang stellte eine Mitarbeiterin des Meuselwitzer Ordnungsamts den Verstoß fest. Obwohl dies ihrer Aussage zufolge vor den beiden Wahlterminen war, wurde Rückert erst am Tag nach der Stichwahl offiziell mit einem Anhörungsschreiben auf das Problem hingewiesen. Weil man seiner Erklärung nicht folgte, erließ das Ordnungsamt am 17. Dezember 2021 einen Bußgeldbescheid.

Dem widersprach der Kandidat drei Tage später umfassend. Obwohl der Einspruch „form- und fristgerecht bei uns eingegangen und zulässig“ ist, wie die Stadtverwaltung schreibt, kann diesem „nicht abgeholfen werden“. Deswegen gab man das Verfahren am 15. März, was wiederum kurz nach der Niederschlagung der Einwände gegen die Wahl an sich war, „zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Staatsanwaltschaft ab“.

Wie sieht Uwe Rückert den Vorwurf?

Der Kreischef der Freien Wähler findet das Vorgehen der Stadt „hanebüchen“, bezeichnet es als „reine Schikane“. Zum einen weil er zu spät über den Verstoß und über Dinge im Verfahren nicht informiert worden sei und keine Chance auf Abhilfe bekommen habe. Zum anderen weil Konkurrent Dathe seinerzeit das Ordnungsamt kommissarisch geleitet hat und nun als Bürgermeister quasi Herr des Verfahrens ist.

So habe er auf Nachfrage im Rathaus, wie das Limit gemeint sei, ob eine Laterne als ein Plakat oder jedes Plakat einzeln zähle, keine Antwort bekommen, sagt Rückert. Gleiches gelte für die Nachfrage, wer die Entscheidung über limitierte Wahlwerbung aus welchem Grund gefällt hat. Er sagt aber auch: „Ich habe mehr als 100 Wahlplakate bestellt und sie nicht mehr gegengezählt.“ Er will nun warten, was die Staatsanwaltschaft tue und dann über weitere Schritte entscheiden. Die Strafe sei jedenfalls nicht so hoch, dass sie ihn „umhaut. Aber es ist Irrsinn, womit man sich hier beschäftigen muss.“

Was sagt die Meuselwitzer Stadtverwaltung?

Nichts. Das begründet Bürgermeister Dathe damit, dass „das Verfahren noch läuft“ und er mittelbar betroffen sei. Er unterstreicht aber, dass er daran weder mitgewirkt noch etwas direkt damit zu tun habe.

Was meint die Staatsanwaltschaft?

Sie bestätigte den Eingang des Verfahrens. „Jetzt sind die formellen Voraussetzungen zu prüfen und ob wir etwas Nachermitteln müssen oder auch ob es sich dabei um eine Straftat handelt“, erklärte Behördensprecher Thomas Riebel, der daher inhaltlich nichts weiter dazu sagen kann.

Wie geht es weiter?

Nach Abschluss der Prüfung und sofern es nichts mehr zu ermitteln und alles andere okay ist, schickt die Staatsanwaltschaft die Sache ans Amtsgericht Altenburg, das dann entscheidet, was passiert. „Es kann das Verfahren einstellen, es verhandeln oder schriftlich über eine Strafe entscheiden“, erklärt Oberstaatsanwalt Riebel.

Von Thomas Haegeler