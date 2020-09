Warum in Altenburg immer mehr Unkraut auf Straßen und Wegen wuchert

Altenburg

Eigentlich ist eine grüne Stadt etwas Schönes. Doch was andernorts als Prädikat gilt, wird in Altenburg zunehmend zum Problem. Denn hier wuchern unerwünschte Pflanzen immer öfter auf Fußwegen und an Straßenrändern. „Zum Teil einen halben Meter hoch“, sagt ein Anwohner aus der Lindenaustraße und sieht deswegen nicht nur das Stadtbild in Gefahr, sondern wegen der Rutschgefahr auch die Sicherheit.

Unkraut sorgt für Diskussionen

Auch in der Wenzelstraße erreichte das Unkraut am Straßenrand zuletzt eine erstaunliche Höhe. Quelle: privat

Beschwerden über wucherndes Unkraut gibt es aber auch vom Theaterplatz, aus der Wenzelstraße, rund um den Goldenen Pflug und aus weiteren Straßenzügen. Als „Wildkräuterstreifen“ bezeichnet ein Altenburger zum Beispiel den fast meterhohen Wildwuchs im Schnittgerinne hinter dem Finanzamt und fügt grinsend und in Anspielung auf die Altenburger Initiative für Wildblumen und Insekten hinzu: „Hat auch nichts gekostet.“

Während sich die einen ärgern und beschweren, sehen andere überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. Insbesondere bei Diskussionen in sozialen Medien gibt es Stimmen von Skatstädtern, die durch die wuchernden Pflanzen auf Fußwegen und an Straßenrändern sogar eine „Aufwertung“ sehen, weil etwas für die „Insektenwelt“ getan und dadurch etwa Verkehrs- zu Blühinseln werden.

Unkraut nimmt wegen besserer Wachstumsbedingungen zu

In der Stadtverwaltung jedenfalls kennt man das Problem. „Verunkrautungen, sowohl der Gehwege als auch der Schnittgerinne, der Fahrbahnen werden häufiger“, räumt der stellvertretende Rathaussprecher Marcel Schmidt auf Nachfrage auch unumwunden ein, bestätigt damit Beobachtungen von Bewohnern und nennt gleich Gründe dafür. „Ursache sind unter anderem ein veränderter Reinigungsturnus (Straßenreinigung), Oberflächenbeschaffenheiten von Verkehrsflächen – besonders der Fugen –, eingeschränkte Möglichkeiten der chemischen Unkrautbekämpfung, aber besonders die verbesserten Umweltbedingungen.“

Unkraut auf Straßen und Plätzen in Altenburg ärgert immer mehr Leute. Selbst am Goldenen Pflug wächst es auf den Gehwegen. Quelle: Mario Jahn

Mit Letzterem meint Schmidt insbesondere die sauberere Luft durch geringere Abgasbelastung und das wärmere Klima mit weniger kalten Wintern. „Dadurch haben die Pflanzen bessere Wachstumsbedingungen“, so der Referent von Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). Hinzu komme, dass der Gesetzgeber die Verwendung von Unkrautbekämpfungsmitteln im öffentlichen Raum wegen der Gesundheitsgefahr eingeschränkt habe. „Wir benutzen derzeit gar keine chemischen Mittel.“

Stadt arbeitet vollständig ohne Chemie

Dass als krebserregend geltende Glyphosat sei etwa überhaupt nicht mehr gestattet, erklärte Schmidt weiter. „Und für das einzige noch erlaubte Mittel Finalsan braucht es eine Ausnahmegenehmigung.“ Da es aber sehr teuer sei, stünden Kosten und Nutzen in keinem guten Verhältnis. Deshalb rücken die Mitarbeiter des Referats Stadtwirtschaft dem Unkraut seit geraumer Zeit nur mit Kratzern und Händen zu Leibe. „Dies bedeutet einen hohen personellen Aufwand, der nicht in der ,erwarteten’ Art erbracht werden kann.“ Dennoch erziele man in der Innenstadt, dem Platz vor der Bartholomäikirche oder dem Theaterplatz „auf diese Weise einigen Erfolg“.

Experimente in einigen Straßen

Bis zu einem halben Meter hoch wuchs jüngst das Unkraut gegenüber dem Landratsamt. Trotz Beseitigung durch die Stadt wächst es schon wieder ordentlich. . Quelle: privat

Zugleich verwies Schmidt jedoch darauf, dass für Gehwege „grundsätzlich Anliegerpflichten“ bestehen. „Werden diese entsprechend wahrgenommen, verteilt sich die Last auf viele Schultern und es kommt zu keinem Unkrautaufwuchs“, so der stellvertretende Rathaussprecher. „Eine umfassende manuelle Reinigung von Straßen in einem festen Turnus“ könne die Stadt jedenfalls nicht leisten. Allerdings probiere man gerade mit modifizierten Geräten und einem effektiverem Zusammenspiel in der Stadtwirtschaft etwa in der Wenzelstraße, Franz-Mehring-Straße oder dem Hausweg einiges aus, „dem Unkraut Einhalt zu gebieten“.

Zwischen Toleranz und Zupacken

Dennoch haben Unkräuter aus Sicht der Stadt auch etwas Gutes. „Sie verfestigen Fugen, binden Feinstaub und sind trotz allem Teil der ,grünen, naturnahen’ Stadt – gerade das, was viele Bürger wollen“, sagt Schmidt und wirbt für einen Kompromiss. „Einerseits Toleranz, dass es nicht mehr in Gänze aus dem öffentlichen Bereich verbannt werden kann – auch in anderen Städten ist es mittlerweile Teil des ’Stadtbildes’ und andererseits – wenn es stört, gerade vor der eigenen Haustür – auch mal selbst anfassen.“

Bei Beschwerden könne man sich dennoch über verschiedene Kanäle an die Stadt wenden und nicht nur in sozialen Medien wettern, so Schmidt und verspricht eine zügige Bearbeitung der Anliegen. „Unsere Kolleginnen und Kollegen sind nicht zu jeder Zeit an jedem Ort.“ Das Unkraut in der Lindenaustraße sei aber jüngst entfernt worden. „Es wächst jedoch schon wieder.“

Von Thomas Haegeler