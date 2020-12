Posterstein

Dirk Illgen blutet das Herz. In der Vorweihnachtszeit finden in seiner Gaststätte Zur Burg in Posterstein normalerweise täglich zwei bis drei größere Weihnachtsfeiern statt. Allein für die beiden Feiertage 25. und 26. Dezember hatte der Gastronom immer Vorbestellungen von täglich 450 Personen, die in den verschiedenen Gaststuben – als eine logistische Meisterleistung – bewirtet wurden. Dieses Weihnachten brummt gar nichts. „Ich erlebe erstmals eine ungewohnt entspannte Adventszeit, und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen oder ob ich weinen soll“, sagt der Wirt. Froh stimmt ihn, dass das Hotel im Moment zu 75 Prozent ausgelastet ist, mit Geschäfts- und Dienstreisenden, andere dürfen nicht. Aber ab dem 23. Dezember ist damit schlagartig Schluss, wenn gar niemand mehr übernachtet. „Das haut einen dann nieder.“

Chefkoch will Küche auslasten

Doch bis dahin ist gut zu tun. Illgen hat mit seinen beiden Köchen eine Weihnachtskarte entworfen – mit neun Gerichten, die vom 25. bis 31. Dezember abgeholt werden und noch bis zum 22. Dezember bestellt werden können. Zusätzlich schlug Chefkoch René Dietrich vor, etwas Besonderes anzubieten, auch um die Küche weiter auszulasten und die Abholzeiten auszuweiten und zu entzerren.

Damit war die Weihnachtsbox erfunden, die noch bis zum 19. Dezember bestellt und zwischen dem 21. und 23. Dezember abgeholt werden kann. In dieser befindet sich ein Vier-Gänge-Menü, das bereits vorbereitet ist, aber noch vollendet werden muss, was leicht gelingt. Der Vorteil dabei ist, dass sich die Zutaten einige Zeit halten. Zum Menü gehören unter anderem eine kalte Vorspeise, ein Süppchen, Gänsefett und etwas Süßes zum Dessert. Hauptgang ist natürlich eine Gans, gereicht mit Rotkohl und Klößen. In der beiliegenden Zubereitungsempfehlung ist beschrieben, wie lange das schon vorgebratene Geflügel noch weiterschmoren muss und wie lange die Klöße ziehen sollten.

Koch Ingo Karl holt die vorgebratene Gans aus dem Ofen. Quelle: Mario Jahn

Bereits beim Vorgaren bekommt die Gans schon eine schöne goldgelbe Farbe, was für viele wichtig, aber eben nicht so einfach hinzubekommen ist. Dafür sorgt Ingo Karl. Er sieht dieser Tage schon mal genau in der Küche nach, welche Backröhren und Öfen zur Verfügung stehen, um die vielen Gänse zuzubereiten. Denn so etwas hat auch der erfahrenen Küchen-Mann noch nie erlebt. Ingo Karl empfindet Weihnachtsbox und Vorbestellungen als einfacher, denn darauf kann man sich vorbereiten – anders, als wenn in der vollbesetzten Gaststätte jeder etwas anderes bestellt.

Koch verrät sein Rezept

Wer sich einen solchen Braten aber selbst zutraut, für den verrät der Koch sogar sein eigenes, einfaches Rezept. Die Gans wird von außen und innen gesalzen und gepfeffert, mit Äpfeln, Zwiebeln und Beifuß gefüllt und kommt bei 180 Grad in den Backofen, aber bitte zuerst mit der Brust nach unten. Ist der Rücken goldgelb, wird das Tier gedreht und die Temperatur auf 160 Grad reduziert. Heraus sollte der Braten erst, wenn er weich ist, wenn sich zum Beispiel die Keule vom Körper leicht lösen lässt. Das kann unter Umständen bis zu zwei Stunden oder länger dauern.

Selbstgemachtes Gänsefett ist eine der Vorspeisen. Quelle: Mario Jahn

„Viele Gäste waren enttäuscht, als ich ihnen für die Festtage absagen musste“, sagt Illgen. „Aber gleich hab’ ich Erleichterung und Dankbarkeit gespürt, als ich meine Alternativen anbot.“ Und so hat die Gaststätte schon etliche Bestellungen und gut zu tun, obwohl nicht ein einziger Gast in der Gaststube sitzen wird.

Gebeizter Gewürzlachs gehört auch dazu. Quelle: Mario Jahn

Heiligabend ist das Wirtshaus ohnehin geschlossen, damit die Angestellten bei ihren Familien sein können. Dirk Illgen hat sieben feste Mitarbeiter und zwei Teilzeitkräfte für Frühstück und Hotel. Er selbst wird Heilig Abend bei seinen Eltern sein und freut sich schon auf das Gericht, was bei Illgens bei diesem Anlass schon seit Ur-Zeiten traditionell auf den Tisch kommt. Es ist Gans „schwarz-sauer“, also gekochtes Gänseklein, angedickt mit stark gebräuntem Mehl und abgeschmeckt mit einem Hauch Essig.

Von Jens Rosenkranz