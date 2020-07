Was bleibt vom Abitur 2020?

Altenburg

Ja, das tolle Abendkleid, den todschicken Anzug braucht es in diesem Jahr leider nicht. Denn Abi-Bälle wird es anno 2020 nicht geben. Und ja, Bruder und Schwester, Oma und Opa müssen diesmal zu Hause bleiben, wenn ein Familienmitglied mit Stolz geschwellter Brust das Abitur-Zeugnis überreicht bekommt. Denn die Teilnehmerzahl für die Veranstaltungen ist begrenzt. Doch diese Widrigkeiten, so schmerzlich sie sicher sind, sollten nicht das Prägende sein, wenn man sich Jahre später an den Abschluss seiner Pennäler-Zeit erinnert, vielleicht seinen eigenen Kindern davon erzählt.

Weitaus wichtiger ist es, dass es angesichts bislang nie dagewesener Umstände gelungen ist, das Abitur zu schreiben und zum großen Teil mit Bravour zu bestehen. Der Notendurchschnitt liegt im Rahmen des normalerweise Erwartbaren, sagen die Gymnasial-Direktoren, obwohl nichts normal gewesen ist. Wenn dann sogar eine Schülerin, wie am Altenburger Friedrichgymnasium geschehen, einen neuen Punkterekord aufstellt, verschlägt es selbst dem unbeteiligten Beobachter die Sprache.

Anzeige

Pandemie durchkreuzte viele Pläne

Denn Corona ist für die jungen Leute die erste Krisenerfahrung ihres Lebens. Lange war unklar, ob und wenn ja wann das Abitur geschrieben werden kann. Wochenlang fiel die Schule aus. Auch die Frage, wie es weitergeht, musste neu beantwortet werden. Viele hatten Pläne für die Zeit danach, wollten vielleicht in die Welt hinaus. Die Pandemie hat die meisten davon durchkreuzt.

Weitere LVZ+ Artikel

Vor diesem Hintergrund gebührt nicht zuletzt den Schulleitungen und Lehrern Dank und Anerkennung für die Unterstützung, die sie den Abiturienten in dieser schwierigen Zeit zuteil werden ließen, auch wenn sicher nicht alles optimal lief. Und ebenso für den Aufwand, den sie betrieben, damit es doch noch einen würdigen Schulabschluss geben kann. Soviel Ideenreichtum hätte man den „Paukern“ – pardon, das ist nur die Erinnerung an die eigene Schulzeit – vielleicht gar nicht zugetraut.

Deshalb sollte das Abitur 2020 als das besondere und weniger als das Corona-Abitur in die Geschichte eingehen.

Von Ellen Paul