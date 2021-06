Was fehlt? Auftakt für Bestandsaufnahme in Nobitzer Dörfern

Nobitz

Manchmal sind es die scheinbar kleinen Dinge, die auf dem Dorf eine echte Lücke reißen, wenn sie plötzlich fehlen. „Saara 21“ zum Beispiel. Diese Adresse stand viele Jahre im Nobitzer Ortsteil als Synonym für Geselligkeit. Für das Bierchen nach Feierabend, als Anlaufstelle, um Briefe aufzugeben, fix ein Stück Butter einzukaufen oder einfach nur eine Runde zu quatschen.

Bis Anfang des Jahres. „Das war echt ein Verlust, als der Getränkemarkt schloss, dem viele noch hinterhertrauern. Ich auch!“, betont Eva-Maria Hein. Die 43-Jährige sitzt im Kreise Gleichgesinnter, die einhellig nicken. Schließlich haben sie sich an diesem Sonnabend extra getroffen, um solche Lücken im Ort zu thematisieren. Die spielerische „Dorfinventur“ bot die Gelegenheit dafür.

Das erste von fünf Festen

Am Samstag fand in Saara das erste von fünf „Mitmachfesten“ der Gemeinde Nobitz im Rahmen des Projekts „dorfnah“ statt. Ein „Dorffest“ der etwas anderen Art, bei dem nicht das gesellige Beisammensein bei Roster und Bier im Vordergrund stand, sondern die „Dorfinventur“, ein speziell für diese Veranstaltungen entwickeltes Brettspiel, erklärt Projektleiterin Maike Steuer.

Entwickelt vom Mobilen Spielecafé aus Altenburg, mit den Dorfplänen von Saara und Lehndorf als Spielplan, ziele das kooperative Brettspiel genau auf solche Themen ab. „Spielerisch wollen wir rausfinden, was es in den einzelnen Dörfern noch gibt, aber noch mehr, was sich die Menschen in Sachen Nahversorgung wünschen“, schildert Spielleiterin Sarah-Ann Orymek. So ein Treffpunkt im Ort, wie es „Saara 21“ war, sei da ganz weit vorne, stellt die 26-Jährige fest. Groß und Klein legen laut Orymek viel Wert auf solche Begegnungsorte, allerdings wünscht sich der Nachwuchs dabei mehr Action: „Eine Crossstrecke für Fahrräder auf dem alten Mühlengelände, das wär’s!“, schwärmt ein Siebenjähriger.

Bei dem Fest am Wochenende wurden auch die Kunstwerke der knirpse aus den Kitas Nobitz, Lehndorf, Podelwitz und Ziegelheim ausgestellt, die die Wünsche der Kleinen für ein schöneres Dorfleben dokumentieren: zum Beispiel Dinos, hohe Berge mit Schnee oder Eisautos.

Engertsdorf, Flemmingen, Taupadel und Klausa folgen

Nach dem „Mitmachfest“ für Saara und Lehndorf soll es an den kommenden Sonnabenden in Engertsdorf, Flemmingen, Taupadel und Klausa auf ähnliche Weise weitergehen. Die Feste und dabei speziell das Spiel bilden das Herzstück der Konzeptphase des Projekts „dorfnah“, sagt Projektleiterin Steuer. Gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, versucht es Lösungsansätze für die Verbesserung der Nahversorgung in der Gemeinde Nobitz zu finden. Wie berichtet, erhält die Gemeinde Nobitz in diesem Jahr rund 42 000 Euro Fördermittel für das Projekt.

Tatkräftig unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Lehndorf am Rosterstand und der Kirchgemeinde Saara am Ausschank, ist Maike Steuer zufrieden mit der Premiere: „Da es nicht das klassische Dorffest war, sondern ein Spiel im Mittelpunkt stand, waren wir sehr gespannt, wie viele Leute überhaupt kommen würden und ob sie Lust haben, Inventur zu machen“, sagt die 39-Jährige. An Lust mangelte es nicht. Ein Stapel ausgefüllter „Dorfpässe“ ist Beleg dafür.

