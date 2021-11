Was ist los am Klingelbach in Schmölln? 

Schmölln

Der Lohsenwald am Klingelbach in Schmölln ist ziemlich beliebt. Familien gehen dort spazieren, Kinder spielen an dem winzigen Wasserlauf, der sich neben einem Weg entlang schlängelt, und auch den Tieren scheint es zu gefallen – selbst jetzt, im späten Herbst, zwitschern dort die Vögel in voller Lautstärke.

Allerdings: Etwas ärgert diejenigen, die dort regelmäßig einen Ausflug in die Natur machen. Am Klingelbach finden sich immer wieder Stellen mit Müll, außerdem liegt einiges an totem Holz auf dem schmalen Weg. Grid Rind ist hier oft unterwegs. Der Schmöllnerin ist, gerade in diesem Jahr, verstärkt der Müll am Bach aufgefallen und sie weist, unter anderen in der Schmöllner Gruppe bei Facebook, darauf hin. Da gab es unter ihren Post einige Zustimmung und den Aufruf zur Eigeninitiative. Der LVZ hat sie die Ecken gezeigt, die derzeit für Unzufriedenheit sorgen. Doch eines stellt sie sofort klar: „Ich will hier niemanden anklagen oder meckern, aber ich finde es auch wichtig, auf die Lage aufmerksam zu machen“, sagt sie bei einer Ortsbegehung.

Und sie, genauso wie andere Schmöllner, die den Zustand anmerken, hat nicht Unrecht. Entlang des Baches fällt immer wieder kleiner Müll auf, Getränkedosen liegen herum, Papiertücher vermischen sich mit dem Laub. Fast eine Kleinigkeit, will man da sagen, doch in einen Wald gehören diese Dinge nicht. Das trifft besonders auf die Autoreifen zu, die an einer Stelle lagen. Und ein Stückchen weiter wird es gerade für Tiere gefährlich. Ein grünes Band wurde an einen Baum befestigt, verläuft zwischen den Büschen hin und her. Grid Rind zögert nicht lange und entfernt es.

Und das, erklärt sie, wünsche sie sich auch von anderen. „Natürlich sollen hier Kinder spielen und die Leute kommen“, meint sie. Auch ihre Töchter hätten als Kinder am Bach gespielt, jetzt komme sie mit ihren Enkeln gerne her. „Aber wer halt etwas mitbringt oder Müll hat, sollte den bitte wieder mit nach Hause nehmen.“ Ein kleines Problem: Mülleimer finden sich nicht in diesem Bereich des Lohsenwaldes. Warum, weiß Grid Rind. „Uns wurde von der Stadt erklärt, dass die es noch schlimmer machen würden, weil sich dann dort der Müll herumstapeln würde.“

Und das Totholz? Eine ältere Dame spaziert ebenfalls an diesem Tag durch den Wald. Grid Rind weist sie darauf hin, aufmerksam zu sein und auf den Weg zu achten. Der erste Herbststurm habe dort für Schaden gesorgt. „Ich weiß aber nicht, ob es ein öffentlicher Weg ist und ob die Stadt dafür zuständig ist“, erklärt sie. Dennoch würde sie sich wünschen, dass hier regelmäßig geprüft werde, wie der Zustand der Bäume ist.

Aufräumaktion am Klingelbach fiel dieses Jahr aus

In den vergangenen Jahren gab es am Klingelbach immer wieder Aufräumaktionen, die vom Bürgermeister initiiert wurden, heißt es auf Nachfrage bei der Stadt. Der Weg am Klingelbach sei ein öffentlicher Weg, der regelmäßig vom Bauhof inspiziert und gereinigt werde. Grid Rind erinnert sich an die Aktionen, weiß aber auch: Dieses Jahr gab es keine. Und sie gibt zu: „Ich habe das zwar gewusst, aber war selber noch nicht dabei. Jetzt würde ich aber mit anpacken.“

Die Stadt bestätigt den Ausfall der Aktion in diesem Jahr. Für das kommende Jahr allerdings möchte man versuchen, diese wieder aufleben zu lassen. Weiter heißt es, dass die Bürger selbst aufgefordert sind, keinen Müll auf öffentliche Wege zu werfen, sondern diesen zu Hause zu entsorgen. Und: Wenn den Bürgern Missstände auffallen, dann dürfen sie sich immer an den Bürgerservice wenden, so die Antwort aus dem Rathaus.

Grid Rind derweil sammelt schon wieder etwas auf, neben dem Weg hinauf zur Siedlung liegt Papier, eine einzelne Socke – fünf Meter weiter steht der Mülleimer. Sie hofft, dass sich bald ein bisschen was ändert am Bach, damit er für alle schön bleibt, und das gemeinsam angepackt wird. „Wenn sich jeder ein bisschen bemüht, es würde schon helfen“, appelliert sie noch.

