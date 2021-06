Altenburg

Wie teuer sind Immobilien im Altenburger Land? Zu welchem Preis sollte ich am besten verkaufen? Sollte ich mir jetzt ein Haus kaufen oder lieber noch abwarten? Um den Altenburgerinnen und Altenburgern dabei zu helfen, diese Fragen zu beantworten, hat die Münchner Firma Scoperty nun Abhilfe geschaffen. Auf seiner Website bietet das Start-Up eine interaktive Karte, auf der sämtliche Immobilienpreise im Altenburger Land eingesehen werden können. Doch längst sind nicht alle Fragen geklärt, denn zu einigen wichtigen Punkten will sich das Unternehmen nicht äußern.

Algorithmus wird mit Daten „gefüttert“

Bei der Ermittlung der Schätzwerte greift Scoperty laut Firmengründer und Geschäftsführer Michael Kasch auf öffentlich zugängliche Datenquellen zu, etwa von Marktforschungsinstituten oder Katasterämtern. Mit diesen Daten wird dann ein Algorithmus „gefüttert“, wie es Kasch bezeichnet, der die individuellen Schätzwerte ermittelt. Neben dem Einsehen der Daten können Eigentümer zusätzlich – freiwillig – Informationen bezüglich ihrer Immobilie auf der Website ergänzen, was den Schätzwerten eine höhere Aussagekraft verleihen soll. Im Landkreis Altenburger Land ist das seit November 2020 möglich.

Scoperty liefert Preisangaben für Immobilien wie hier in Langenleuba-Niederhain – allerdings mit enormen Unterschieden. Quelle: Tobias Wagner/Google

Allerdings führt dies zu ganz neuen Problemen. So gibt es beispielsweise in Langenleuba-Niederhain Häuser mit einem Schätzwert zwischen 38 000 und 58 000 Euro, die neben Häusern stehen, die einen Schätzwert bis zu 190 000 und 284 000 Euro haben. Zu der Frage, ob dieser Unterschied dadurch zu erklären ist, dass manche Eigentümer mehr Informationen in das System eingetragen haben als andere, wollte sich Scoperty auf mehrfache Nachfrage nicht äußern. Im Zuge dessen konnte das Unternehmen gegenüber der LVZ auch keine adäquate Vergleichbarkeit beziehungsweise Verlässlichkeit der Preise garantieren.

Wertzuwachs im Altenburger Land

Windischleuba ist mit 1148 Euro pro Quadratmeter die teuerste Gemeinde im Landkreis. Quelle: Mario Jahn

Laut Gründer Kasch zeigen die Daten einen deutlichen Anstieg der Immobilienschätzwerte in den meisten Orten Thüringens seit 2018. Das Altenburger Land sticht hier zusätzlich durch seinen überdurchschnittlich hohen Wertzuwachs heraus, den stärksten in ganz Thüringen. So seien die Preise dort zwischen dem ersten Quartal 2018 und dem vierten Quartal 2020 um fast 29 Prozent gestiegen. Kasch erklärt dies damit, dass die Region von einem eher unterdurchschnittlichen Preisniveau komme.

Wohnen in den Städten ist teurer als auf dem Land

Der durchschnittliche Quadratmeterpreis in den fünf Städten Altenburg, Gößnitz, Lucka, Meuselwitz und Schmölln liegt bei 860 Euro. Im Vergleich dazu liegt der Preis auf dem Land bei rund 800 Euro. Damit ist das Wohnen in den Städten im Landkreis im Mittel teurer als auf dem Land.

In der Gemeinde Göpfersdorf bekommt man im Altenburger Land am günstigsten Wohnraum. Quelle: Mario Jahn

Unter den Städten ist Altenburg mit einem durchschnittlichen Preis von 987 Euro die teuerste. Am günstigsten kann man Immobilien laut Michael Kasch in der Stadt Gößnitz kaufen, dort kostet ein Quadratmeter im Durchschnitt nur 740 Euro.

Immobilienpreise in den Gemeinden 1. Windischleuba: 1148 Euro pro Quadratmeter 2. Posterstein: 1001 Euro pro Quadratmeter 3. Lödla: 1048 Euro pro Quadratmeter ... 28. Langenleuba-Niederhain: 630 Euro pro Quadratmeter 29. Jonaswalde: 601 Euro pro Quadratmeter 30. Göpfersdorf: 587 Euro pro Quadratmeter

Steigen die Preise in Zukunft weiter?

Was eine mögliche Preissteigerung in Zukunft angeht, möchte sich der Firmengründer nicht festlegen. Auf Basis der bisherigen Preisentwicklung ließen sich zwar auch künftige Entwicklungen ablesen, aber „einige Faktoren können wir freilich nicht vorhersehen: Das sind zum einen ganz individuelle Faktoren wie eine geplante Sanierung oder der Ausbau des Dachgeschosses, die einen Einfluss auf die Wertentwicklung der Immobilie haben. Diese Faktoren kann nur der Eigentümer selbst absehen. Dann gibt es natürlich auch äußere Faktoren wie die wirtschaftliche Entwicklung einer Region, ein neuer Unternehmensstandort um die Ecke, der Arbeitsplätze schafft und vielleicht für Zuzug sorgt, oder ein neues Naturschutzgebiet vor der Haustür.“

Auch bleibe es noch abzuwarten, wie sich aktuelle Trends und Ereignisse wie die Corona-Krise auf den Markt auswirken werden. „Hier könnte zum Beispiel eine höhere Nachfrage nach mehr Wohnraum für ein extra Arbeitszimmer entstehen. Oder ein gesteigertes Interesse an Immobilien auf dem Land.“

