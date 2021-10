Was passiert mit der Märchenzauber-Show der Altenburger Energy Diamonds 2021?

Altenburg

Für viele Altenburger war es das Event, das in der Vorweihnachtszeit einfach nicht fehlen durfte: die „Märchenzauber“-Musicalshow der Energy Diamonds im Goldenen Pflug. Angelika Lange vom Tanzfitnessclub leitet seit über 30 Jahren ehrenamtlich das Training für die Tänzerinnen und stellt die Show mit Libretto, Choreografien und Musikauswahl selbst auf die Beine. Gerade im Hinblick auf das 30-jährige Jubiläum, das sie im vergangenen Jahr gefeiert hätte, fällt es ihr schwer, auch in diesem Jahr von der großen Show Abstand zu nehmen. Aber die Hürden sind einfach zu groß, zu viele.

Fitness muss wieder aufgebaut werden

„Die absolute Absage behalte ich mir noch vor. Aber eigentlich ist es nicht realisierbar“, sagt die Tanztrainerin. Zum einen ist es die mangelnde Trainingszeit. Im Juni konnte Lange wieder anfangen, mit ihren rund 70 Tänzerinnen zu trainieren, nach monatelangem Leerlauf. „Choreos sind in Vergessenheit geraden, die Fitness muss wieder aufgebaut werden. Die Kraft für akrobatische Nummern.“ Keine Aufgabe, die innerhalb weniger Wochen geschafft ist. Dazu kommen Neuanmeldungen, die auf den Stand der anderen trainiert werden müssen.

Und die ständigen Ausfälle durch die Infektionen an den Schulen. „In jeder Probe fehlt irgendwer wegen Quarantäne.“ Und halbe Sachen macht Angelika Lange mit ihren Energy Diamonds nicht. „Wir haben einen hohen qualitativen Anspruch.“ Und deswegen setzt sie lieber auf 2022, auf die große Jubiläumsshow und den nächsten „Märchenzauber“, den sie in Ruhe mit normaler Vorlaufzeit vorbereiten kann.

Kleinere Auftritte in der Vorweihnachtszeit

Mit den momentanen Vorschriften könnte sie den Goldenen Pflug auch nicht mit den gewohnten 700 Plätzen füllen. Und eine Auslastung von rund 50 Prozent würde den Kostenrahmen sprengen. „Die Miete ist ja trotzdem die gleiche.“ Ganz abgesehen von der fehlenden Planungssicherheit, die mit steigenden Infektionszahlen und neuen Verordnungen einhergeht.

Für das restliche Jahr 2021 hat Angelika Lange zumindest kleinere, abgespeckte Auftritte eingeplant. „Damit die Mädels zeigen können, was sie können. Denn die haben eine Riesenlust.“ Am ersten Adventswochenende ist ein weihnachtliches Programm auf der Straußenfarm Burkhardt in Schmölln geplant, am 3. Dezember eine Abendveranstaltung beim Modehaus Fischer. „Natürlich nur, wenn es auch stattfinden darf“, betont Lange. Outdoor sei zwar kostümtechnisch schwierig, weil sie die Tänzerinnen wärmer einkleiden müsse. Aber Lange versucht, alles möglich zu machen, damit die Energy Diamonds das machen können, was sie unbedingt wollen: Tanzen.

Von Katharina Stork