Was sagen Altenburger Eltern zur Schul- und Kitaöffnung?

14.30 Uhr am Montag vor der Integrativen Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Altenburg. Der Parkplatz vor der Kita ist voll mit Autos, vor dem Eingang warten Eltern darauf, ihre Kinder mit nach Hause zu nehmen. Ein ungewohnter Anblick, nach so langer Zeit mit geschlossenen Kitas und Grundschulen. Grund genug für die LVZ, nachzufragen, wie Altenburger Eltern die Situation empfinden.

Schließung von Kitas und Grundschulen gar nicht nötig gewesen?

Kerstin Steinbach Quelle: Mario Jahn

Auf dem Parkplatz treffen wir Kerstin Steinbach, die gerade ihre Tochter ins Auto gebracht hat. Sie ist überzeugt, die Schließung von Schulen und Kitas sei überhaupt nicht nötig gewesen. „Prinzipiell habe ich nicht viel davon gehalten, die Kinder aus der Schule rauszuhalten. Ich denke, mit den Maßnahmen, die es gab, hätte man das durchaus so stemmen können, zumal ich die Kinder nie als den Corona-Herd gesehen habe, der vielleicht medial daraus gemacht wurde. Ich bin auch keine Virologin, ich kann das alles so nicht beurteilen, ich sehe nur, dass meine Kinder deutlich gelitten haben unter der Situation und dass sie das immer noch tun.“

Die Öffnung der Bildungseinrichtungen hält die verheiratete Mutter nicht für verfrüht, sondern für verspätet. Sorgen machen ihr dabei vor allem die Dinge, die ihre Kinder so verpassen: „Meine große Tochter ist in der Schule und das Defizit, was sie jetzt in der zweiten Klasse schon hat, das holt sie vermutlich bis zum nächsten Schulart nicht mehr auf.“

Notbetreuung kein wirklicher Ersatz

Steinbach weist darauf hin, dass sie und ihr Mann in der glücklichen Lage seien, permanent arbeiten zu gehen. Daher hätten sie Notbetreuung beantragen können und diese auch genutzt, „aber es hat mit Schule und Lernen in dem Sinne auch nichts zutun gehabt, weil wir die Nachmittagsstunden am Ende doch zuhause mit Papierkram verbracht und versucht haben, die Aufgaben vom Lehrer so zu lösen, wie man das mit dem Anspruch an sich selbst auch tun möchte.“

Allumfassender Lockdown macht die Situation schwieriger

Toni Naundorf Quelle: Mario Jahn

Ebenfalls anstrengend sind Lockdown und Homeschooling für Toni Naundorf, den wir als Nächsten treffen. Der alleinerziehende Vater kommt gerade vom Eingang der Kita, mit seiner Tochter an der Hand, und erzählt uns, dass er die Kita am liebsten gar nicht geschlossen hätte. „Klar müssen die immer irgendwie versuchen, das Virus eindämmen, aber als Alleinerziehender ist man schon gefordert. Es ist ja nur ein Kind, aber es gibt auch manche, die haben zwei.“ Eine andere Mutter habe ihm gesagt, sie stehe kurz vor dem Nervenzusammenbruch.

Was für Naundorf die gesamte Situation noch schwieriger macht, ist der allumfassende Lockdown. „Dadurch, dass auch alles andere geschlossen ist, ist es halt schwierig, in der jetzigen Situation – also witterungsbedingt – etwas zu finden, was man dann machen kann. Den ganzen Tag in der Wohnung zu sitzen, da sind wir nicht die Typen dafür. Da ist es dann schön, dass jetzt auch wieder geöffnet ist und wir hoffen, dass es so bleibt. Dass dann nicht wieder zurückgerudert wird.“

Sollte das letzte Schuljahr kollektiv wiederholt werden?

Manuel Winter Quelle: Mario Jahn

Noch etwas weiter in seinen Aussagen geht Manuel Winter, der etwa zur gleichen Zeit wie Naundorf seinen Sohn aus der Kita abholt. Er bezeichnet die Schließungen während des Lockdowns grundsätzlich als übertrieben. Für ihn haben die Einschränkungen nichts gebracht, da die Fallzahlen im ersten Monat des Lockdowns dennoch gestiegen seien, obwohl alles geschlossen war. Bildungseinrichtungen misst Winter hierbei eine ganz besondere Bedeutung bei: „Kindergärten und Schulen, die sind ja was fürs Leben, für die Bildung. Deswegen gehören die einfach aufgemacht. Dass die jetzt wieder aufmachen, ist wenigstens einmal ein Schritt, aber das hätte alles schon viel eher passieren können.“

Als Lösung für das Defizit, das die Schülerinnen und Schüler aufgrund des ausgefallenen Unterrichts erfahren haben, schlägt er das kollektive Wiederholen des Schuljahres vor „Ich sehe das bei meinen beiden Kindern. Spätestens in der achten Klasse bleiben die sitzen, weil die einfach mit dem Stoff nicht hinterher kommen.“

Öffnung von Kitas und Grundschulen löst nicht alle Probleme

Manuela Hußner Quelle: Mario Jahn

Auf der Suche nach einer letzten Stimme begeben wir uns zum Parkplatz hinter der Kita und treffen auf Manuela Hußner, die gerade ihre Tochter auf den Rücksitz gesetzt hat. Ähnlich wie die ersten drei Befragten ist sie froh darüber, dass die Kitas und Grundschulen wieder öffnen. „Nach drei Monaten wird es auch Zeit“, sagt sie.

Hußner berichtet aber auch von ihrem zweiten Kind, das gerade im Gymnasium ist. Dass es dort – Gymnasien und Regelschulen haben noch nicht wieder geöffnet – immer noch Probleme mit der Online-Lehre gebe, zeige, dass mit der Öffnung von Kitas und Grundschulen noch längst nicht alle Probleme gelöst seien, sagt sie.

