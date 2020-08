Was wird aus Skulpturen des Altenburger Herzog-Denkmals?

Altenburg

Großer Bahnhof auf dem Altenburger Bauhof. Vor gut drei Jahren bevölkerten Fotografen und Fernsehteams das weitläufige Gelände an der Brunnenstraße. Dabei hatten sie eines immer im Fokus: die fünf kopflosen Skulpturen des lange verschollenen Herzog-Ernst-Denkmals, die zuvor bei Bauarbeiten in der Erich-Mäder-Straße gefunden worden waren und an einer Baggerschaufel hängend einschwebten. Doch was ist aus dem spektakulären Fund von damals geworden?

Theaterplatz als neuer Standort

Denkmalschützer Jürgen Fröhlich 2017 mit der ersten der fünf auf der Baustelle in der Erich-Mäder-Straße gefundenen kopflosen Schönheiten. Quelle: Ronny Seyffarth

Nichts, könnte man meinen. Denn die Skulpturen aus weißem Muschelkalk stehen, oder besser liegen, noch immer dort, wo sie Anfang Juni 2017 abgeladen wurden: im Altenburger Bauhof. Doch möglicherweise unternimmt die Stadt nun einen neuen Anlauf, sie ins Stadtbild zu integrieren. Die Idee dazu stammt von Jürgen Fröhlich. Geht es nach dem Chef der Unteren Denkmalbehörde sollen die allegorischen Skulpturen, die Krieg und Frieden, Landwirtschaft und Handwerk sowie Wissenschaft und Kunst darstellen, wobei eine fehlt, auf den Theaterplatz. Denn dort waren sie – als schmückendes Beiwerk für eine über drei Meter hohe Statue von Herzog Ernst I. von Sachsen-Altenburg – einst geplant.

Mit der Idee, die Skulpturen auf der Grünfläche hinter der Bushaltestelle am Theaterplatz umzusiedeln, stößt Fröhlich freilich auf offene Ohren bei Denis Anders, dessen Referat Stadtwirtschaft das Ganze umsetzen würde. „Man sollte es allerdings mit einer vernünftigen Gestaltung verbinden“, erklärt der Referatsleiter. „Wenn wir schon eine Grünfläche opfern, sollte es adäquat, würdevoll und schick werden.“ Das heißt zum Beispiel mit einem Fundament. Die Schadbilder sollen aber bleiben, „um den morbiden Charme zu bewahren“.

Umsetzung wird noch dauern

Großes mediales Interesse rief seinerzeit die Einlagerung auf dem Bauhof in Altenburg hervor. Tino Rößler lädt die Überreste ab. Quelle: Mario Jahn

Auch wenn die Zeichen gut für einen neuen Anlauf für die öffentliche Ausstellung der fünf kopflosen Schönheiten stehen, wird es weder heute, noch morgen werden. „Wir haben es im Hinterkopf, aber derzeit andere Prioritäten“, sagt Anders dazu und verweist auf die laufende Offensive für mehr Sauberkeit und die Instandsetzung von Straßen. „Wenn das Theater fertig saniert ist, kann ich mir aber so etwas vorstellen.“

So spektakulär der Fund der Teile des Herzog-Ernst-Denkmals 2017 und damit exakt 100 Jahre nach seiner Fertigstellung auch war, so bewegt ist die Geschichte seiner Entstehung und des weiteren Verbleibs. Denn aufgestellt wurden die im Halbrund um die Herzog-Ernst-Statue gruppierten Skulpturen nach Fröhlichs Recherchen bisher noch nie.

Geschichte beginnt vor über 100 Jahren

So sollte das Denkmal zu Ehren Herzog Ernst I. aussehen. Aufgebaut wurde es aber nie in Gänze. Quelle: Staatsarchiv Altenburg

Die Geschichte des Denkmals reicht bis 1908 zurück, als es noch im Todesjahr von Herzog Ernst I. von zu einem Spendenaufruf kam, um dem Monarchen zu huldigen. Drei Jahre später fiel wiederum ein Beschluss für einen Wettbewerb, bei dem Entwürfe eingereicht werden sollten. Diese wurden schließlich 1912 im Landschaftssaal des Landratsamts ausgestellt. Parallel dazu gab es auch ein Modell aus Pappe und Holz vor dem Theater, ehe schließlich im Jahr darauf Professor Hermann Volz aus Karlsruhe der Auftrag erteilt wurde.

Der Bildhauer begann noch 1913 und erhielt sogar Besuch einer Kommission aus Altenburg, die die Arbeiten in Karlsruhe begutachtete. Allerdings war das Geld schon seinerzeit knapp, weswegen an dem Denkmal gespart werden musste. Trotz aller Probleme beendete Volz 1917 die Arbeit daran. Offenbar aus Angst vor einer Zerstörung seines Kunstwerks durch den Krieg kam sein 60 Tonnen schweres Werk zeitnah nach Altenburg und wurden laut Fröhlich im Herzoglichen Bauhof eingelagert, der sich damals dort befand, wo heute der Penny in der Münsaer Straße steht.

Verbleib der Herzog-Statue gibt Rätsel auf

Dort, wo die Skulpturen vor drei Jahren auf dem Bauhof in Altenburg abgestellt wurden, liegen sie noch immer. Das soll sich aber ändern. Quelle: Mario Jahn

Doch kaum war der Erste Weltkrieg zu Ende und das Kaiserreich untergegangen, drehte sich die Stimmung und Altenburgs damaliger SPD-Oberbürgermeister beschloss laut einem Zeitungsbericht, das Denkmal nicht aufstellen zu lassen, weil die Sozialdemokraten lieber Friedrich Ebert als einen Adeligen ehren wollten. 1930 sammelte ein Verein dann erneut Geld, um Ernst I. doch noch zur Ehre am Theater zu verhelfen. Aber es war zu wenig. Immerhin reichte es, um die 3,20 Meter hohe und aus italienischem Marmor gefertigte Figur des Herzogs im Agnesgarten des Schlosshofs aufzustellen, wo sie von 1932 bis 1949 stand. Seither ist sie verschwunden.

Das Schicksal der sechs anderen Figuren kann Fröhlich bis etwa 1964/65 nachvollziehen. „Als damals die Feuerwehr gebaut wurde, hat man sie offenbar im Nachbargrundstück in der Erich-Mäder-Straße vergraben“, meint der Denkmalschützer. Dort tauchten sie dann vor drei Jahren im Zuge von Parkplatz-Bauarbeiten der Altenburger Wohnungsgenossenschaft (AWG) wieder auf. Wie beim jüngsten Siedlungsfund auf der AWG-Baustelle Bahnhofs-/Brockhausstraße war es damals schon Tino Rößler von der Firma Kern Straßenbau, der Fröhlich informierte.

Finanzierung und Details zu klären

„Es ist schade, dass die Skulpturen im Bauhof herumstehen“, findet der Denkmalschützer und begründet damit seine Initiative für ein Aufstellen am Theater. „Dann hätten wir etwas Vorzeigbares.“ Schließlich stünden im Forum Romanum in Rom auch kaputte Skulpturen. Vor nächstem Jahr wird das aber nichts. Zumal noch Fragen der Umsetzung und der Finanzen zu klären sind. Auch das ist eine verblüffende Parallele zwischen damals und heute.

Von Thomas Haegeler