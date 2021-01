Was wird aus dem Adler-Modemarkt in Altenburg?

Altenburg

Wenn es ganz dick kommt, könnte Altenburg einen seiner sogenannten Anker-Mieter in der Innenstadt verlieren. Neben den Drogerien Müller und Rossmann sowie dem Modehaus Fischer zählt der Modemarkt Adler zu den Zugpferden, um Kunden in die City zu locken. Davon profitieren auch die umliegenden kleineren Geschäfte. Doch die Adler Modemärkte AG hat am Sonntag Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Grund sind nach Angaben des Unternehmens erhebliche Umsatzeinbußen vor allem im zweiten Lockdown. Der Geschäftsbetrieb werde aber in den derzeit 171 Märkten, davon 142 in Deutschland, mit rund 3350 Mitarbeitern unter Aufsicht eines Sachwalters in vollem Umfang fortgeführt, heißt es.

Viele offene Fragen

Was dies künftig für das Geschäft in der Sporenstraße bedeutet, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings unklar. Der Pressesprecher hat am Montag weder auf eine E-Mail-Anfrage der LVZ reagiert, noch den Telefonhörer abgenommen. Wer in der Konzernzentrale in Haibach bei Aschaffenburg anruft, wird lediglich auf die Kundenhotline verwiesen. Dort erläutert Birgit Schrowange – die bekannte Fernsehmoderatorin ist seit vielen Jahren Markenbotschafterin von Adler und war in dieser Funktion auch schon in Altenburg zu erleben – die Verfahrensweise zum Bestellservice, wirbt zudem für Kundenkarte und Newsletter. Bleibt man lange genug in der Hotline, kann man nach wie vor seine Bestellung aufgeben, dies funktioniert gleichfalls online weiter. Alles beim Alten also. Die Frage, ob Adler mit seiner hiesigen Filiale die in Thüringen seit Montag vorhandene Möglichkeit des „Click and Collect“ (Ware online bestellen und selbst abholen) nutzen will, bleibt allerdings unbeantwortet.

Umsatz entspricht nicht den Erwartungen

Doch trotz des offiziell erst einmal verkündeten „Weiter so“ wird es vermutlich wie schon bei Kaufhof/ Karstadt zur Sanierung des Unternehmens nicht ohne Filialschließungen abgehen. Der traditionsreiche Bekleidungshändler hatte schon im Sommer aufgrund von hohen Verlusten Sparmaßnahmen angekündigt. Dann dürfte Altenburg allerdings keine sonderlich guten Karten haben. Dass der Umsatz in der Skatstadt seit der Eröffnung 2011 nicht den Erwartungen entspricht, ist kein Geheimnis. Schon weit vor Corona wurde das Marken-Angebot deutlich reduziert, die Herrenabteilung verkleinert und aus der ersten Etage ins Erdgeschoss geholt, Bekleidung für Kinder ganz aus dem Sortiment genommen.

Schließung offenbar schon mehrfach erwogen

Inzwischen sind in der ersten Etage fast nur noch Sonderangebote und reduzierte Artikel zu finden. Selbst die Toiletten, die als Besuchs-Argument für die vorwiegend ältere Kundschaft installiert wurden, sind seit geraumer Zeit wieder geschlossen. Es hat sich nicht gerechnet. Schon mehrfach soll Adler, so ist von Branchenkennern zu hören, die Schließung der Altenburger Filiale mit ihren rund 2400 Quadratmetern Verkaufsfläche erwogen haben. Auch ein Umzug an die Peripherie in die Leipziger Straße neben Expert-Jäger und Möbel-Boss war im Gespräch, wurde dann aber wieder verworfen.

Stadtverwaltung bleibt optimistisch

Die Stadtverwaltung indes will noch nicht den Teufel an die Wand malen. „Wir hoffen, dass mit der angestrebten Sanierung auch die Altenburger Filiale erhalten bleibt“, so Wirtschaftsförderer Tino Scharschmidt.

Von Ellen Paul