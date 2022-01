Was wird aus gut 18 000 Euro? Streit um Altenburger Spendenkonto für Tschernobyl-Kinder flammt wieder auf 

Altenburg

Was wird aus dem Fortbestand der Hilfe des Altenburger Landes für Kinder aus der Region Tschernobyl – und was vor allem wird mit der enormen Spendensumme, die seit über zwei Jahren auf Eis liegt und nicht genutzt werden kann? Diese beiden Fragen stellen sich, nachdem das evangelisch-lutherischen Magdalenenstifts Altenburg im Herbst 2019 als Träger der Hilfsaktion ausstieg (LVZ berichtete).

Das Stift verwaltet seither den Spendenbetrag in Höhe von 18 352 Euro. Außerdem kündigte Geschäftsführer Dirk Keiner an, wie damit verfahren wird, falls die alljährlichen Ferienreisen der 8- bis 13-Jährigen aus der von einer Reaktorkatastrophe im Jahr 1986 verstrahlten Region nicht wieder anlaufen können. Für diesen Fall schlug Keiner vor, dass zunächst ein Hilfstransport nach Weißrussland organisiert und dafür die Gelder verwendet werden. Doch auch dieses Vorhaben ist derzeit wegen der äußerst angespannten Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze nicht möglich.

„Wir brauchen das Geld so dringend“

Als dritte Alternative drängte Keiner auf die Suche nach einem neuen Träger, der dann das Geld bekommen sollte. Doch auch einen solchen haben die etwa zehn Frauen und Männer, die sich als lose Initiativgruppierung seit vielen Jahren um die Kinder kümmerten, noch nicht gefunden. In diesem Fall wollte Keiner das Geld dann an einen in Deutschland ansässigen Tschernobyl-Hilfeverein übertragen – oder die Beträge an die Spender zurückzuzahlen.

Diese beiden letztgenannten Varianten haben bei der Initiative für Entsetzen gesorgt, denn damit waren sie nicht einverstanden, wie Sprecherin Gabi Kirmse und andere Mitglieder der LVZ erläuterten. „Wir brauchen das Geld so dringend für die Kinder in Petrischki. Für andere Vereine haben wir es nicht gesammelt“, hieß es. Das Geld sollte auf jeden Fall für Hilfstransporte der noch reichlich vorhandenen Kleider und Sachspenden in die Region Tschernobyl eingesetzt werden. Falls dies nicht möglich sei, sollte es an einen weißrussischen Hilfsverein überweisen werden, hieß es aus der Initiative, deren Mitglieder sich in großer Sorge an die LVZ wandten und um eine Vermittlung mit dem Magdalenenstift baten.

LVZ sollte vermitteln

Eine solche Übertragung an eine ausländische Organisation sei nach deutschem Spendenrecht völlig ausgeschlossen, sagte Dirk Keiner nun der LVZ. Da Hilfstransporte und auch Besuche ausgeschlossen und wegen der angespannten politischen Lage auch völlig realitätsfremd seien, drängte er erneut auf die Suche nach einem neuen Träger, der seinen Sitz in Deutschland haben muss. Bis dahin werde der Spendenbetrag eingefroren, sicherte der Geschäftsführer zu.

Diese Botschaft sorgte bei der Initiative nun für Erleichterung. Gabi Kirmse kündigte an, die Suche nach dem neuen Träger wieder zu forcieren. Die Initiative bleibe dabei, einen Spendentransport wieder zu organisieren, wenn dies wieder möglich ist, oder eine Schule in Petrischki zu unterstützen.

Sanktionen schaden den Falschen

Aus diesem Ort kamen seit 2007 meist im Juni etwa 20 Kinder und Jugendliche ins Altenburger Land. Viele hatten Augen-, Schilddrüsen- und Magenprobleme, was auf Langzeitfolgen der Reaktor-Katastrophe zurückzuführen war. Die Region Petrischki wurde 1986 schwer verstrahlt. Noch heute herrschen stark erhöhte und die Gesundheit ruinierende Werte. Das Geld für die Reisen, Unterbringungen und Ausflüge der jungen Gäste brachten zahllose Menschen und Firmen mit ihren Spenden auf.

Da weder die Reisen noch die Transporte der Hilfsgüter möglich sind, appellierte Gabi Kirmse deshalb an die deutsche Politik, die verhängten Sanktionen gegen Weißrussland zu überdenken, weil sie die Falschen träfen. „Im Moment schaden sie in erster Linie den hilfsbedürftigen Menschen“, erklärte sie.

Von Jens Rosenkranz