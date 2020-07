Altenburg

10.33 Uhr am Freitag im Bundestag. Als mit den Stimmen von CDU, SPD und Bündnis 90/Grüne (gegen das Votum von AfD, Linke und FDP) das Strukturstärkungsgesetz im Zuge des Kohleausstiegs beschlossen wird, eröffnen sich auch für das Altenburger Land ganz neue Chancen. Bis zu 90 Millionen Euro sollen in den Landkreis fließen. Zu rechnen war damit lange nicht, denn im Regierungsentwurf stand das Altenburger Land zunächst nicht. Und auch die Kohleländer Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt wollten die rund 40 Milliarden Strukturhilfen unter sich aufteilen und Thüringen außen vor lassen, obwohl es mit dem Altenburger Land zum Mitteldeutschen Braunkohlerevier zählt.

Landrat legt Liste mit Projekten vor

Mit dem Beschluss hat nun der Wettlauf um das viele Geld begonnen. Noch ist offen, wofür es eingesetzt wird. Landrat Uwe Melzer sagte der OVZ auf eine Anfrage, dass der Landkreis bei der konkreten Umsetzung auf eine eng mit Thüringen abgestimmte Maßnahmenliste zurückgreifen könne. Darin stehen unter anderem Breitbandausbau, Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten, Digitalisierung der Landwirtschaft, Sanierungen von Straßen und Brücken, Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept des Kreises und die Entwicklung des Aus- und Weiterbildungsverbunds Altenburg zum Bildungs- und Dienstleistungscenter 4.0. „In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit unseren Partnern in zahlreichen Gesprächen immer wieder für die Einbeziehung des Altenburger Landes ins Strukturstärkungsgesetz geworben“, sagte Melzer. Dabei sei man stets von der Notwendigkeit der Einbeziehung „und dem Gewicht unserer Argumente überzeugt“ gewesen.

Erste Runde über die Vergabe noch im Juli

Mit der Umsetzung werde sich nun eine Bund-Länder-Kommission beschäftigen. Das sagte Volkmar Vogel ( CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesinnenminister, der OVZ. Dazu sei es notwendig, dass die vom Altenburger Land favorisierten Projekte vom Freistaat Thüringen in diese Entscheidungsrunde eingebracht werden. Noch im Juli soll es dazu eine erste Besprechung geben, an der neben Vogel auch Thüringens CDU-Vize Christian Hirte, CDU-Kreischef Christoph Zippel und Melzer teilnehmen. Es sei auch beabsichtigt, die Bürgermeister der einbezogenen Gemeinden mit hinzuzuziehen, sagte der Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Greiz.

Neues Geld für Flugplatz Nobitz ?

Neben den von Melzer aufgelisteten Projekten nannte Vogel die Entwicklung des Flughafens Nobitz sowie eine bessere Anbindung von Altenburg an die überregionale Infrastruktur. Geschehen könnte dies vor allem mit dem Ausbau der neuen B 7 als Zubringer zur Autobahn bei Frohburg. Gerade dieses Vorhaben hatte sich Vogel seit vielen Jahren auf seine Fahnen geschrieben. Bis auf ein zweites, nun laufendes, Planfeststellungsverfahren blieb der Neubau ein leeres Versprechen. Durch das Strukturhilfegesetz sieht Vogel nun einen neuen Schub für den Zubringer, der fortan höchste Priorität habe.

SPD-Vorsitzende gegen Luftschlösser

„90 Millionen sind eine Summe, mit der sich bei uns vor Ort viel anschieben lässt. Jetzt gilt es, einen verlässlichen Plan zu machen, damit das Geld möglichst nachhaltig und nicht für den Bau von Luftschlössern eingesetzt wird.“ So bewertete die SPD-Kreisvorsitzende Katharina Schenk die Förderung. Schwerpunkte bei der Umsetzung sollten gute Arbeitsplätze, moderne Mobilität sowie Bildung und Kultur sein. Hinzu gehörten die Stärkung der Anbindung an den Großraum Leipzig über die S-Bahn, Investitionen in die Bildungsinfrastruktur für lebenslanges Lernen sowie in touristische und kulturelle Leuchttürme, sagte Schenk der OVZ.

Millionen kommen von Sachsen und Sachsen-Anhalt

„Ein guter Tag für das Altenburger Land“, freute sich auch die Ostthüringer SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser über den Beschluss. Bei der Entscheidung über die konkreten Vorhaben seien nun die Länder gefordert, sich untereinander über die Modalitäten der Mittelverwendung zu einigen und die Menschen vor Ort an der Umsetzung der guten Ideen und Projekte zu beteiligen.“ Deshalb müsse nun zwischen Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vertraglich geregelt werden, wie das Altenburger Land an die bis zu 90 Millionen kommt. Diese Mittel speisten sich aus den Strukturmitteln Sachsens und Sachsen-Anhalts für das mitteldeutsche Revier, sagte Kaiser der OVZ. Wenig zielführend sei es zu diesem Zeitpunkt, einen bunten Blumenstrauß an Maßnahmen ins Spiel zu bringen, „denn 90 Millionen sind auch endlich.“ Es sollten Vorhaben priorisiert werden, die eine zukunftsfähige Wirtschaftsentwicklung in der Region vorantreiben.

