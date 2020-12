Was wird mit der Altenburger Moritzstraße?

Altenburg

„Wie jetzt, Sie haben für diesen Tagesordnungspunkt keine Sitzungsunterlagen?“ Denis Anders, Referatsleiter Stadtwirtschaft, schaut ungläubig. Doch es stimmt. Eine technische Panne im Altenburger Rathaus war offenbar schuld daran, dass die Vorlage zur „Genehmigung von Bauunterlagen für die grundhafte Erneuerung der Moritzstraße“ nicht online ging. Die Mitglieder des Bauausschusses hatten dies zwar bemerkt, aber nicht nachgefragt. Sie erwarteten, wie schon des Öfteren geschehen, eine sogenannte Tischvorlage. Zwar kann man nun nicht wie vorgesehen einen Beschluss fassen, reden aber schon, so der einhellige Tenor.

Und das tut not, wie sich in der immerhin anderthalbstündigen Diskussion gleich mehrfach zeigt. Viele offene Fragen und gar unterschiedliche Ansichten über das künftige Gesicht dieser wichtigen Zufahrtsstraße zum Markt, zugleich Geschäfts- und Wohnadresse, lassen die Vertagung der Entscheidung in den Januar mehr als angebracht erscheinen.

Kosten inzwischen doppelt so hoch

Da wartet die Verwaltung bei ihrer Projektvorstellung zum einen mit der Hiobsbotschaft auf, dass sich die Kosten zur Ursprungsplanung vom August 2017 inzwischen verdoppelt haben. Statt mit 311 000 schlägt das Vorhaben nun mit 632 000 Euro zu Buche. Die Gründe dafür sind vielfältig, reichen von in allen Belangen gestiegenen Baukosten bis zu dem von Fachleuten aufgrund zu geringer Tragfähigkeit empfohlenen Bodenaustausch von 50 Zentimetern auf der 109 Meter langen Straße. Für die Stadträte eine sehr bittere Erkenntnis. Wenngleich der vor dreieinhalbhalb Jahren veranschlagte Preis nach Ansicht von Denis Anders ohnehin „sehr ambitioniert“ gewesen sei.

Überrascht sind viele Abgeordnete nach eigenem Bekunden zudem von der Tatsache, dass die Verwaltung zwei Varianten für den neuen Straßenbelag in petto hat: Bitumen oder Pflaster. Das Rathaus favorisiert wegen der höheren Nutzungsqualität, der geringeren Lärmbelästigung und der um 24 000 Euro niedrigeren Kosten Asphalt. Dies jedoch nur, so Anders, wenn die Untere Denkmalschutzbehörde selbigen befürwortet. Macht sie das nicht, darf die Asphaltierung nämlich nicht aus Städtebaufördermitteln bezahlt werden. Doch nur in dem Topf ist das notwendige Geld.

Unterschiedliche Meinungen im Bauausschuss

Und wofür plädiert der Bauausschuss? Für seinen Vorsitzenden Peter Müller (Pro Altenburg) und den Vertreter des Stadtforums, Johannes Schaefer, ist die Bitumen-Variante gänzlich unverständlich. Denn laut Stadtbodenkonzept seien alle Zufahrtsstraßen zum Markt mit Pflaster zu versehen und alle Straßen rund um die Innenstadt asphaltiert. Dessen ungeachtet versteht Christian Götze ( CDU) nicht, wieso angesichts der von Anwohnern oft beklagten Lärmbelästigung Pflaster überhaupt erst ins Gespräch gebracht wird.

Unterschiedliche Ansichten gibt es auch zur vorgeschlagenen Fahrbahngestaltung und der Ausweisung von Parkplätzen. Die jetzige Planung sieht neun rechts bergauf und zwei links unten vor. Dies würde bei Gegenverkehr Kraftfahrer wieder zum Warten zwingen, wird kritisiert. Es entstehe zudem ein Nadelöhr mit Blick auf die geplante Spielewelt im Josephinum.

Konträr dazu werden aber auch eine bauliche Verkehrsberuhigung sowie die Berücksichtigung der Belange von Fahrradfahrern gefordert. Und am Schluss macht Peter Müller erneut kein Hehl daraus, dass seine Fraktion die grundhafte Sanierung der Moritzstraße rundweg ablehnt. „Wir geben 600 000 Euro für eine Straße aus, die halbwegs funktioniert, während andere wie die Schmöllnsche Vorstadt oder die Marktgasse viel dringlicher sind.“ Allerdings hat der Stadtrat einem entsprechenden Antrag von Pro Altenburg und Stadtforum bereits eine Abfuhr erteilt.

Die aktuelle Planung Die Moritzstraße erhält eine geradlinig geführte Fahrbahn von fünf Meter Breite und beidseitig angrenzende, durchgängige Gehwege aus Granitplatten, die auch an Engstellen etwa 1,40 Meter breit sind. Die durchgehende Bordsteinhöhe von drei Zentimeter soll das Überqueren der Fahrbahn erleichtern. Insgesamt werden elf Stellplätze entstehen. Die Straßenbeleuchtung wird erneuert, die Fahrbahneinengung im Einmündungsbereich zum Roßplan beseitigt, um perspektivisch die Befahrbarkeit auch für den ÖPNV zu verbessern. Aktuell ist entgegen ursprünglicher Planungen aber keine Buslinie vorgesehen. Die Bauarbeiten sind von Juni bis Oktober 2021 geplant.

Von Ellen Paul