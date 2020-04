Was wollen die Altenburger als erstes einkaufen?

Altenburg

„Ab dem 24. April sind wir wieder für Sie da. Wir freuen uns.“ Solche und ähnliche Schilder hängen seit einigen Tagen in vielen kleineren Geschäften in der Altenburger Innenstadt. Denn nach wochenlanger Schließung können einige Läden am Freitag nun wieder öffnen. Die OVZ war in Altenburg unterwegs und wollte wissen, auf welchen Einkauf sich die Altenburger am meisten freuen. Was hat gefehlt, welchem Lieblings-Laden haben sie vermisst und was halten sie von der Mundschutzpflicht, die ab Freitag ebenfalls gilt?

Antje Rodenstein (56):

„Ich schaue spontan, wonach mir ist. Wahrscheinlich werde ich nach Kleidung schauen und will dringend mal wieder in ein Schuhgeschäft. Die Mundschutzpflicht finde ich unmöglich. Es ist nicht bewiesen, dass das hilft. Ich würde am liebsten dagegen auf die Straße gehen.“

Antje Rodenstein Quelle: Mario Jahn

Sandy Knoth (37):

„Ich werde nach Unterwäsche und Spielzeug schauen, wenn am Freitag die Läden wieder aufmachen. Die Mundschutzpflicht hätten sie schon viel eher machen müssen. Ich habe schon einen Mundschutz gekauft.“

Sandy Knoth Quelle: Mario Jahn

Milan Schulze (43):

„Ich werde wohl als erstes Tintenpatronen für meinen Drucker kaufen, die sind schon eine Weile leer. Die Mundschutzpflicht ist vollkommen in Ordnung, nur müssen sich auch alle daran halten, sonst bringt es nichts.“

Milan Schulze Quelle: Mario Jahn

Antje Willendorf (57):

„Am meisten vermisse ich Cafés, aber die eröffnen ja leider noch nicht. Ich werde wahrscheinlich zu Hunkemöller, ins Sportgeschäft und in Schuhläden gehen. Das Einkaufen mit Mundschutz ist nicht schön. Mich behindert das sehr. Ich wohne in Sachsen und bin in den letzten Tagen immer noch zum Einkaufen nach Thüringen gekommen.“

Antje Willendorf Quelle: Mario Jahn

Herbert Bastisch (65):

„Ich brauche eigentlich nichts. Das, was jetzt aufhat, reicht mir vollkommen. Mit der Öffnung der Geschäfte hätte ich auch noch gewartet. Mindestens 14 Tage länger. Niemand weiß ja so richtig, wie sich das Ganze entwickelt. Auch beim Mundschutz ist unklar, wie das hilft. Ich habe mehrere Masken, von meiner Frau und Schwiegertochter genäht.“

Herbert Bastisch Quelle: Mario Jahn

Von Lilly Günthner