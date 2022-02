Altenburg

11 642 Kilometer liegen zwischen Altenburg und Crespo – einer Kleinstadt in Argentinien. Trotz großer Distanz hat sich Gianella Bolzano für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Skatstadt entschieden. Mitte Februar geht es für sie wieder zurück zu ihrer Familie.

Altenburg: Klein, schön und gemütlich

Wegen der Corona-Pandemie war Gianella statt zwölf nur insgesamt neun Monate in Deutschland. Die 20-Jährige entschied sich nach ihrem Schulabschluss für ein FSJ. Zur Auswahl standen Uruguay, Paraguay und Deutschland. Schließlich wurde sie für Deutschland, genauer gesagt Altenburg, ausgewählt. Wie sie Altenburg findet? „Klein, schön und gemütlich“, sagt sie auf spanisch. Ähnlich wie ihre Heimatstadt in Argentinien.

Hier in Altenburg unterrichtet sie ihre Muttersprache am Christlichen Spalatin-Gymnasium. Insgesamt fünf Klassen aus verschiedenen Stufen assistiert sie beim Spanischlernen. Obwohl sie zuvor noch nie unterrichtet hat, erlangte sie schnell mehr Selbstbewusstsein. Es sei vor allem schön gewesen, als sie merkte, dass die Schüler ihr mehr und mehr vertrauten, und sie ihnen tatsächlich etwas beibringen konnte. Und auch sie selbst lernte dazu: Denn das Schulspanisch orientiert sich am europäischen – und nicht am südamerikanischen.

Ohne ein Wort Deutsch

Außerdem hilft sie den Geflüchteten an der Schule. Die meisten kommen aus Afghanistan. Viele von ihnen stehen vor denselben Herausforderungen wie sie. Allem voran: Die Sprachbarriere. Als sie in Deutschland ankam, erzählt Gianella, konnte sie kein Wort Deutsch und auch kein Englisch. Alleine in einem neuen Land, ohne die Sprache zu sprechen? Das sei eine große Herausforderung gewesen, erzählt sie. Zu Beginn trug sie immer ein kleines Heft bei sich – mit den wichtigsten Vokabeln. Einiges habe auch mit wenigen Worten funktioniert, sagt sie lachend.

Im Spalatin-Gymnasium nimmt sie am Deutschunterricht als Zweitsprache teil. Mittlerweile kommt sie gut zurecht. Viele Antworten fallen ihr während des Interviews dennoch auf spanisch leichter. Die Spanischlehrer und auch Direktorin Birgit Kriesche hätten sie sehr unterstützt. Sogar eine Wohnung hat Gianella bei ihr gefunden.

Ein Park in Gianellas Heimatstadt Crespo: Neben dem guten Wetter vermisst sie auch Freunde und Familie. Quelle: privat

Ordnung, Regeln, Sicherheit

Gewöhnen musste sich Gianella vor allem an die Mentalität. Denn diese sei in Deutschland ganz anders als in Argentinien. „Alles hat eine Ordnung hier und es gibt sehr viele Regeln“, sagt sie. Das bewerte sie aber positiv. Außerdem sei es hier viel sicherer als in Argentinien und ruhiger. „Argentinien ist auch wunderschön, es ist mein Land. Aber sie sind nicht so gut organisiert wie in Deutschland“, sagt sie. Zwar seien die Deutschen meist ernster und kühler, doch das treffe nicht auf alle zu.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich bin jetzt unabhängiger“

Rückblickend bewertet sie die neun Monate in Deutschland sehr positiv. Sie hat viel gesehen – von Deutschland, aber auch von Europa. „Ich bin jetzt unabhängiger und sicherer. Und ich sehe Situationen und Personen aus einer anderen Perspektive.“

Nach ihrem Psychologiestudium in Argentinien will die 20-Jährige wieder nach Deutschland zurückkehren. „Denn alles ist organisierter, sicherer, man hat eine bessere Zukunft.“ Momentan vermisse sie aber sehr ihre Freunde und ihre Familie in Argentinien. Und auch die Sonne, fügt sie hinzu, als wir draußen im Regen stehen. „Deshalb bin ich froh, jetzt erstmal zurück zu reisen.“

Von Yvonne Schmidt