Wasser wird billiger: Altenburg senkt Steuer fürs ganze Jahr

Altenburg

Das geht runter wie ein Schluck kühles Nass: Wasser wird in Altenburg für das laufende Jahr billiger. Und zwar um zwei Prozent. Das gilt sowohl für die Grundgebühr als auch für die Verbrauchspreise. Privathaushalte in der Skatstadt sparen damit drei Cent je verbrauchtem Kubikmeter Trinkwasser und zwischen 0,72 und 18,72 Euro bei der jährlichen Grundgebühr.

Entlastung privater Verbraucher um 50.000 bis 55.000 Euro

Möglich wird das dank eines Beschlusses, den der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig fasste. Demnach senkt der städtische Wasserver- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg (Waba) die Umsatzsteuer aufs kühle Nass für 2020 von sieben auf fünf Prozent. Dabei geht Altenburg hier über die vom Gesetzesgeber im Rahmen des coronabedingten Konjunkturprogramms beschlossene Umsatzsteuersenkung in der Zeit von Juli bis Dezember hinaus und reduziert diese für das volle Jahr. Das geht, weil die Wassergebühren auch pro Jahr erhoben werden.

Damit entlastet der Waba private Verbraucher in Altenburg nach eigenen Angaben in Summe um etwa 50 000 bis 55 000 Euro. 20 000 Euro davon entfallen laut Werkleiter Martin Wenzel auf die Grundgebühr, 30 000 bis 35 000 Euro auf den Mengenpreis. Letztere Spanne erklärt sich dadurch, dass die verbrauchten Mengen erst am Jahresende nach der Ablesung feststehen.

Waba kostet Wohltat nichts

„Für Unternehmen, die vorsteuerabzugsberechtigt sind, ändert sich nichts, da sich die Nettogebühr nicht ändert“, sagte Wenzel auf Nachfrage und erläuterte, dass die Ersparnis vom individuellen Verbrauch abhänge. „Wenn mehr bezogen wurde als bisher vorausgezahlt, wird das berücksichtigt.“ Das geschehe mit der jährlichen Abrechnung, es müsse sich aber niemand sorgen, wenn die erst Anfang 2021 erfolge.

Den Waba kostet die Wohltat übrigens nichts. „Das ist bei uns als durchlaufender Posten zu betrachten“, erklärte Wenzel und verwies auf die gesetzliche Möglichkeit, die Umsatzsteuersenkung bei jährlich erhobenen Gebühren auf das ganze Jahr auszudehnen. „Wir haben die Chance und Gelegenheit genutzt.“

Satzung weist nun Nettopreise aus

Das unterstrich auch Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). „Wir haben uns bewusst fürs ganze Jahr entschieden“, sagte der Rathauschef. „Wenn es ein Durchreichposten ist und wir die Bürger der Stadt Altenburg entlasten können, machen wir das. Viele machen nur das halbe Jahr.“

Zudem nutzte der Waba die Chance, seine Satzung an eventuelle weitere Änderungen der Umsatzsteuer anzupassen und weist nun Nettopreise aus, ergänzt um den Hinweis zuzüglich der derzeit gültigen Umsatzsteuer.

Von Thomas Haegeler