Wasserspiel auf dem Markt wird größer und bekommt veränderten Standort

Altenburg

Das Wasserspiel auf dem Altenburger Markt rückt wieder ein Stück näher. Der städtische Bauausschuss stimmte auf seiner jüngsten Sitzung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Attraktion zu. Der Bau der Fontänen soll im März beginnen und Mai beendet sein. Voraussetzung dafür sind eine baurechtliche Genehmigung und der rechtzeitige Beginn der Arbeiten.

Fontänenfeld wird größer und verlagert sich

Zur Ausschusssitzung wurden Änderungen am Projekt besprochen und gebilligt. Wegen der Weitläufigkeit des Marktplatzes wurde das Fontänenfeld auf 5,5 mal 7,5 Meter vergrößert.Zuvor waren 5,5 mal 6 Meter vorgesehen. Außerdem kommt es zu einer leichten Verlagerung des Feldes in Richtung untere Marktseite, also mehr hin zum Café Domizil. Bislang lag der Standort mittiger. Diese Anordnung fand OVZ-Informationen zufolge aber nicht die Billigung des Landesamtes für Denkmalpflege, das die Beeinträchtigung der Sichtachse monierte. Die hintere Front des Wasserspiels schließt in etwa in Höhe Topfgasse ab.

Beleuchtete Düsen mit wechselnden Farben

Das ebenerdige Fontänenfeld soll mit großformatigen, 50 mal 50 Zentimeter messenden hellen Granitplatten mit geflammter Oberfläche hergestellt werden. Zur Rückführung des Wassers wird umlaufend eine Rücklaufrinne aus Edelstahl installiert. Das Feld hat zehn Düsen, die beleuchtet sind und die die Farben wechseln können. Das Feld ist begehbar, bei Nicht-Betrieb überfahrbar. Die Steuerung der Düsen kann anlassbezogen verändert werden. Für die Steuerung wird ein Windsensor an der Stelle Tourismus-Information/Ecke Topfgasse aufgestellt. Er soll den störungsfreien Betrieb ermöglichen und zum Beispiel verhindern, dass die Gäste auf dem Freisitz des Cafés Domizil bei Starkwind durchnässt oder zumindest belästigt werden.

Kosten von 247 785 Euro

Die Wasser- und Stromversorgung erfolgt über den vorhandenen Technikschachtvor dem Haus Markt 9. Zwischen Technikschacht, Windsensor und Wasserspiel sind Tiefbauarbeiten für die Verlegung der Rohrleitungen und Kabel erforderlich.

Die Gesamtkosten werden mit 247 785 Euro beziffert. In diesem Jahr sind allein für Planungen rund 23 680 Euro veranschlagt. Für das Vorhaben wurden Zuweisungen vom Land nach der „Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung und der Revitalisierung von Brachflächen“ in Höhe von insgesamt 99 412 Euro bewilligt, heißt es.

Verwaltung und Stadtrat versprechen sich von dem Fontänenspiel einen Anlaufpunkt vor allem für Kinder und Familien, ein längeres und schöneres Verweilen in der Innenstadt und damit eine Steigerung der Attraktivität des Marktes.

Von Jens Rosenkranz