Altenburg

Wenn das Lindenau-Museum am 2. Januar bis voraussichtlich Frühjahr 2023 wegen Generalsanierung schließt, braucht es ein großes Ausweichquartier. Dies wird nach OVZ-Informationen das Altenburger City Center ( ACC) an der Mühlpforte sein. Die seit Jahren in großem Umfang leerstehenden Gewerbeflächen sollen vor...