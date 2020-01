Wegen Brandschutz: Altenburgs größter Kinderfasching fällt dieses Jahr aus

Altenburg

Die Nutzungseinschränkungen in den Veranstaltungsräumen der Altenburger Brauerei hinterlassen erste Lücken im Terminkalender. Betroffen ist unter anderem der monatliche Tanz am Nachmittag, der vor allem bei Senioren beliebt war. Kinder und Familien trifft es im Februar: Der größte Kinderfasching der Stadt fällt diesmal aus.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagt Sylke Etzold, Schatzmeisterin des Altenburger Carnevalsclubs ( ACC), der die Traditionsveranstaltung seit Jahren organisiert und zumeist mehrere Hundert Kinder zu Gast hat. Ursprünglich war die große Sause für den 22. Februar geplant. „Aber es gab letztlich keine andere Lösung als abzusagen.“

Brandschutzauflagen des Bauordnungsamtes

Die Brandschutzauflagen in der Brauerei seien dem ACC zum Verhängnis geworden. Wie berichtet, verfügte das städtische Bauordnungsamt nach einer Gefahrenverhütungsschau unter anderem, dass die Belegung der Tenne auf höchstens 600 Besucher begrenzt wird und im Festsaal maximal 200 Gäste feiern dürfen – zudem ist dort vor jeder Veranstaltung ein Brandschutzkonzept zu erstellen.

Zu viele Auflagen für den Kinderfasching, der laut ACC seit 2003 im Brauereisaal stattfand und der schon vor Jahrzehnten im einstigen Teichhaus an der Teichpromenade etabliert war. „Überlegungen und Überprüfungen für einen anderen geeigneten Saal blieben ohne Erfolg, denn dort würde uns neben anderen Aspekten zusätzlich die gastronomische Unterstützung des Brauereiteams fehlen“, erklärt Sylke Etzold die erfolglose Suche nach einer Alternative. „Auch der Fasching zum Tanz am Nachmittag fällt aus.“

Faschings-Höhepunkt am 22. Februar

Das Team des ACC sei darüber sehr betrübt – erst recht, da der Club dieses Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert. „40 Jahre buntes Treiben, ganz so wie in alten Zeiten“ lautet das Motto. Doch wie in alten Zeiten ist es nun gerade nicht. „Wir konzentrieren uns nun auf die Faschingsveranstaltung am 22. Februar in der Gaststätte Ost“, sagt die Schatzmeisterin. Das Hauptprogramm des ACC mit verschiedenen Sketchen, Männerballett und Funkengarde sei bereits vor zwei Jahren von der Brauerei ins Lokal in der Münsaer Straße gezogen, um auf die kleiner gewordenen Besucherzahlen zu reagieren. Für den großen Kinderfasching sei die Gaststätte jedoch nicht geeignet. „Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder in den Saal zu können.“

Jubiläumsparty im März

Immerhin: Eine Jubiläumsparty mit geladenen Gästen zum 40. soll es dieses Jahr noch geben. Der ACC will dazu am 14. März rund ein Dutzend befreundete Karnevalsvereine zusammentrommeln. Für diese Fete mit mehreren Hundert Gästen rückt erneut die Brauerei in den Blick – dann allerdings die große Tenne.

Karten für den ACC-Fasching am 22. Februar, 19 Uhr, in der Gaststätte Ost können unter Telefon 0151 54956970 reserviert werden.

Von Kay Würker