Wegen Streits um die Kosten sind über 100 Verfahren am Sozialgericht Altenburg unerledigt

Altenburg

161 sogenannte SF-Verfahren sind am Sozialgericht in Altenburg unbearbeitet. Eine Zahl, die im Vergleich zu den anderen Thüringer Sozialgerichten überdurchschnittlich hoch ausfällt. Doch was steckt dahinter?

Claudia Apel, Sprecherin des Altenburger Sozialgerichts, erklärt, dass es sich bei den SF-Verfahren um „Sonstige Verfahren“ handelt – vor allem um Amts- und Rechtshilfeersuchen, Verfahren vor dem Güterichter, zur Ablehnung von Gerichtspersonen oder Erinnerungen in Kostensachen.

Verfahren wegen Unterkunftskosten

In Altenburg geht es vor allem um Letzteres. „In diesen Verfahren steht beispielsweise die Festsetzung der Höhe der von einem Verfahrensbeteiligten zu erstattenden Kosten oder der Vergütung des beigeordneten Rechtsanwalts aus der Landeskasse in Streit“, erklärt Apel. Konkret geht es in der Mehrheit dieser Fälle um die Unterkunftskosten nach SGB II – der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

„Beim Sozialgericht Altenburg sind auch noch weitere Verfahren anhängig, die oft in großer Zahl eingehen, beispielsweise in Krankenhausabrechnungsstreitigkeiten. Für die erhöhte Anzahl von SF-Verfahren sind aber tatsächlich Verfahren aus dem SGB II, insbesondere im Bereich der Unterkunftskosten, verantwortlich.“, erklärt Karsten Seime, Direktor des Sozialgerichts.

Streitpunkt: Vergütung der Anwälte

In einem Großteil dieser Verfahren sei den Klägern ein Rechtsanwalt beigeordnet, welcher nach Abschluss des Verfahrens eine Vergütung von der Staatskasse verlangen kann, so Seime. „Ist der Rechtsanwalt mit der Festsetzung nicht einverstanden, kann er hiergegen vorgehen und Erinnerung einlegen.“

Die Kosten seien deshalb ein so umstrittenes Thema, da im Verfahren Betragsrahmengebühren entstehen. „Das heißt, eine Gebühr entsteht nicht in einer schon vorher festgelegten konkreten Höhe, sondern der Rechtsanwalt hat hierfür einen Betragsrahmen, beispielsweise zwischen 50 und 550 Euro. Innerhalb dieses Rahmens kann er festlegen, wie hoch die ihm zustehende Gebühr ist“, erklärt Seimer. Die Kostenhöhe könne jedoch von der Staatskasse und vom Prozessgegner überprüft werden und biete Anlass für Streitverfahren.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ist der Beklagte im Verfahren zur Kostentragung verpflichtet, kann auch er Erinnerung einlegen – und ein SF-Verfahren verursachen. Unter Umständen könnten daher auch mehrere SF-Verfahren aus einem Hauptsacheverfahren entstehen. Außerdem hätten einige wenige Altenburger Anwälte besonders häufig eine richterliche Prüfung der Kostenfestsetzung beantragt. Dies mache sich nun in den Beständen am Sozialgericht bemerkbar.

Von Yvonne Schmidt