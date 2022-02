Altenburg

Der Angriff auf die Ukraine hat auch im Altenburger Land Entsetzen und Fassungslosigkeit ausgelöst. Mit einer Mahnwache, aber auch mit Veranstaltungsabsagen wird auf den von Russland initiierten Krieg und das Leid der ukrainischen Bevölkerung reagiert.

So ruft der Kreisvorsitzende der Linken im Altenburger Land, Ralf Plötner, am heutigen Sonnabend zur Teilnahme an einer Mahnwache auf. Diese beginnt um 10 Uhr auf dem Altenburger Markt unter Beteiligung der Linken. „Der durch Russland begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine ist schrecklich und zeigt uns allen, wie verletzlich der Frieden in Europa ist“, erklärte Plötner. „Es gibt die ersten Todesopfer zu beklagen und Menschen befinden sich auf der Flucht aus Angst um ihr Leben.“

Die Mahnwache soll all jenen als Versammlungsort dienen, die „ein Zeichen gegen Putins Aggression und für den Frieden setzen wollen“, ermuntert Plötner.

Seit Donnerstag findet der von Russlands Präsident Wladimir Putin befohlene militärische Überfall auf die Ukraine statt. Die Hoffnungen, dass es durch Diplomatie noch zu einer Abwendung dieses Kriegsgeschehens kommt, wurden zerschlagen.

Faschingsverein sagt Marktprogramm ab

Noch zu Wochenbeginn war dieser Überfall nicht erwartet worden, überwog auch bei Altenburger Karnevalisten die Vorfreude auf ein bisschen Narretei nach den Monaten und Jahren der pandemiebedingten Enthaltsamkeit. Der Faschingsverein Motor Altenburg plante, da der traditionelle Motorfasching in der Brauerei wieder nicht stattfinden kann, ein kleines Showprogramm mit Laufpublikum auf dem Markt. Doch danach ist den Karnevalisten nun nicht mehr zumute. „Wir werden am Samstagnachmittag zwar vor Ort sein, weil wir wissen, dass doch ein paar Familien mit Kindern kommen werden, aber wir werden weder Kostüme haben noch Musik und wir werden auch nicht schmücken“, sagt Vereins-Vizepräsidentin Danny Heindl. „Die Ereignisse in der Ukraine sind für uns erschütternd. Wir können jetzt nicht in Frohsinn verfallen.“

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hat am Rathaus die Mayors-for-Peace-Fahne gehisst – Bürgermeister für den Frieden. Die Stadt ist Mitglied dieser internationalen Organisation, die sich der Friedensarbeit in der Welt verschrieben hat. Neumann hat nun auch die ukrainische Flagge bestellt.

Von Kay Würker