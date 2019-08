Saara

Der Regen der vergangenen Tage hat zwar die Waldbrandgefahr gesenkt. Doch erst kürzlich haben die Feldbrände gezeigt, wie brandgefährlich der Sommer sein kann. Gerade in solchen Phasen ist dem Saaraer Feuerwehrchef Thomas Hummel nicht wohl. Denn in seinem Zuständigkeitsbereich ist das Löschwasser mehr als knapp. Im Ernstfall müssen deshalb sehr lange Schlauchleitungen verlegt werden, was entscheidende Minuten kosten kann.

Geerbte Probleme mit dem Löschwasser

„Sicher, das Problem mit dem Löschwasser ist nicht neu, das hätten wir schon zu Saaraer Zeiten angehen müssen“, sagt Hummel, der schon vor der Fusion mit Nobitz im Gemeinderat Saara und der Feuerwehr aktiv war. Damals sei viel gespart und letztlich kaputt gespart worden. Nichtsdestotrotz könne die Situation so nicht bleiben und sich weiter verschlechtern. Hummel hält damit nicht hinterm Berg und äußert seine Bedenken öffentlich in Gemeinderatssitzungen.

Anlass für Kritik sind in diesem Zusammenhang auch die Kosten für das neue Vereinsheim Fuchsbaude in Ehrenhain. „Ich freue mich ja für die Ehrenhainer. Ich bin auch dafür, Vereine zu fördern, und auch nicht gegen andere freiwillige Leistungen. Doch das darf meiner Ansicht nach nicht auf Kosten der kommunalen Pflichtaufgaben gehen. Und die Löschwasserversorgung ist eine Pflichtaufgabe“, sagt Hummel und tritt auf die Straße vor seinem Grundstück in Saara.

Wasserspiegel der Pleiße in Saara zu gering

Die Hydranten da seien für den Löscheinsatz nicht ausgelegt, so Hummel. Dafür müssten sie rund 48 Kubikmeter Wasser pro Stunde abgeben. Doch sie liefern nur rund die Hälfte. „Sie eignen sich deshalb nur für einen kurzen Erstangriff zum Überbrücken der Zeit, bis die Löschwasserversorgung zu einer Entnahmestelle steht“, erläutert Hummel auf dem Weg Richtung alte Mühle. Dort gab es lange Jahre eine solche Entnahmestelle. Nicht prächtig, aber ausreichend.

„Der Todesstoß kam mit der Hochwasserschadensbeseitigung, denn dabei wurde das alte Wehr abgebaut“, sagt Hummel. Was bei Wassermassen wie 2013 vor Überschwemmungen schützt, ist bei Trockenheit ein Problem, denn ohne Wehr sei der Wasserspiegel der Pleiße im Ort stark gesunken. „Bei Pegelständen wie jetzt können wir hier kaum Wasser entnehmen, dafür ist es zu flach“, erläutert der Saaraer Wehrleiter. Ganz abgesehen davon, dass Entnahmestellen für Löschwasser DIN-Normen erfüllen müssen, wovon dort keine Rede sein kann.

Die Situation sei sehr ernst, aber noch nicht lebensbedrohlich, schätzt Hummel ein, weil auch das neue Löschfahrzeug mit dem 1500-Liter-Tank weitere Minuten Wasserversorgung absichere. „Auf dem Gebiet hat sich viel verbessert. Allein mit dem Tanker bekommen wir schon kleine Brände gelöscht“, erklärt Hummel.

Zisternen werden überall gebraucht

Der Nobitzer Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD) hält nichts vom Gegenrechnen von Fuchsbaude gegen Löschwasserversorgung. So argumentiert, könnte sich Nobitz nur noch ums Löschwasser kümmern. „Davon abgesehen gewährleisten wir als Gemeinde überall den Brandschutz“, betont Läbe. Er räumt aber ein, dass dies nicht allerorts DIN-gerecht möglich sei. Was letztlich bedeutet, dass die Löschwasserversorgung in etlichen Ortsteilen wenigstens problematisch ist.

„Und natürlich wird das verstärkt, wenn die Pleiße wenig Wasser hat. Davon sind ja dann auch die Nebenflüsse wie die Sprotte betroffen“, nimmt Läbe den Faden auf. Um dem Herr zu werden, müssten in nahezu allen Ortsteilen Zisternen gebaut werden. „Das kann Nobitz aber ohne Fördermittel – in Sachsen wird das mit 90 Prozent gefördert – nie leisten. Das ist utopisch.“ Nichtsdestotrotz gebe es auch jetzt immer Möglichkeiten, im Ernstfall an Wasser zu kommen, so Läbe.

Von Jörg Reuter