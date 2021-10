Weicheres Wasser kommt für die Schmöllner nun teuer zu stehen

Schmölln

Erstmals hat sich mit dem Technischen Ausschuss ein Stadtratsgremium am Montagabend in Nöbdenitz öffentlich mit dem geplanten Gebührenanstieg beim Trinkwasser in Schmölln befasst. Eine kontroverse Debatte blieb aber aus. Lutz Landgraf (BfS) sagte lediglich, dass jeder Euro nur einmal ausgegeben werden könne. Maik Lorenz, ein von der CDU-Fraktion berufener Bürger, kritisierte, dass Stadtwerkechef Severin Kühnast bei seinen Vergleichsmodellen einen viel zu hohen durchschnittlichen Wasserverbrauch für Schmölln zugrunde gelegt habe. Kühnast rechnete hier für einen Zwei-Personen-Haushalt mit 7,7 Kubikmeter pro Monat, um die Kostensteigerung pro Haushalt in etwa zu verdeutlichen und mit anderen Verbänden oder Stadtwerken zu vergleichen. Lorenz forderte die Vorlage eines konkret auf Schmölln berechneten Verbrauchs pro Person.

Eine Million Euro Mehrkosten pro Jahr

Doch dieser wird an der neuen Kalkulation nichts ändern, da die jährlich verbrauchten Trinkwassermengen für die Stadt feststehen und die auf die Stadtwerke zukommenden Mehrkosten ebenso. Diese betragen laut Kühnast rund eine Million Euro pro Jahr. Darin enthalten sind 387 500 Euro für den Ankauf des Fernwassers. Hinzu kommen 359 500 Euro für die Errichtung der technischen Anlagen im Zuge des weicheres Wassers sowie 283 000 Euro Mehrkosten beim Personal.

Geliefert wird das Fernwasser von der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa), die es von der Talsperre Leibis bezieht und am Wasserwerk Großstöbnitz übergibt. Schmölln zahlt dafür 69 Cent pro Kubikmeter. 30 Prozent fördert Schmölln weiter aus den eigenen Tiefbrunnen, allerdings mit einem sehr hohen Härtegrad. Im Hochbehälter am Kellerberg kommen jene beiden Rohre an, wo das weiche und das harte Wasser dann zusammenfließt und sogleich gemischt wird, im Verhältnis 70 zu 30. Der Härtegrad sinkt damit von 24 auf 11,6 Grad.

Preisanstieg wurde angekündigt

Bürgermeister Sven Schrade (SPD) hatte vor der Wahl eines neues Stadtoberhaupts angekündigt, dass 2022 die Wasserpreise deshalb steigen werden. Mit der Änderung der Versorgung komme man den Wünschen und auch dem Druck der Bevölkerung nach. Viele Bürger seien aber bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen, wenn das Wasser weicher wird, sagte Schrade.

Für die neuen Gebühren gibt es fünf Modelle, die unterschiedliche Erhöhungen sowohl bei der Mengen- als auch bei der Grundgebühr vorsehen. Bliebe die Mengengebühr bei den jetzigen 2,35 Euro pro Kubikmeter, würde die monatliche Grundgebühr von 4,28 Euro auf 11,13 Euro steigen. Bliebe diese auf dem alten Stand, würde der Kubikmeterpreis auf 3,61 Euro klettern. Beschlossen werden sollen die neuen Gebühren zur Stadtratssitzung im November.

Von Jens Rosenkranz