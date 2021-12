Weihnachten bei Fiedlers in Wolperndorf: Vier Generationen, ein Hof und viele Anekdoten

Wolperndorf

Wäre der Stammbaum der Familie Fiedler ein reales Gewächs, er gliche einer dieser beeindruckend dicken Buchen, deren Umfang zu groß ist, um sie allein zu umarmen. Tief verwurzelt im östlichsten Dorf Ostthüringens, hat diese Buche seit dem 27. September einen frischen Trieb namens Oskar. Wolperndorfer in siebter Generation.

Auf dem Schoß von Mama Daniela liegt der junge Mann an diesem frühen Montagabend und schaut mit weit aufgerissen, dunkelbraunen Kulleraugen um sich. Die Ärmchen rudern, der Kopf ruckt. „Am liebsten würde der direkt losrennen“, kommentiert die 31-jährige Speditionskauffrau lächelnd – begleitet vom entzückten Nicken von Papa Benjamin, Oma Annett, Opa Bodo, Ur-Oma Waltraud und Ur-Opa Frank.

Die große Stube als Herzstück

Wie so oft sitzen sie zusammen in der großen Stube, dem Herzstück des Viergenerationenhaushalts. Hier wurde schon so manches Jubiläum fröhlich begangen, trifft sich die erweiterte Familie jedes Jahr am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Schmaus. Von den Wänden lächeln ferne Ahnen in Schwarz-weiß, neben dem Familienfoto zur Goldenen Hochzeit von Waltraud und Frank und zahlreichen anderen Zeitzeugnissen. Sie alle machen deutlich: Das mit den Fiedlers in Wolperndorf, das geht weit zurück. Sehr weit.

Ein altes Familienfoto aus dem 18. Jahrhundert. Quelle: Mario Jahn

Seit 178 Jahren der selbe Name am Briefkasten

1580 findet der Name „Fiedler“ das erste Mal Erwähnung im Ort: 1709 wird der einstige Vier-Seit-Hof erbaut, hat Ur-Oma Waltraud recherchiert. „1843 schließlich hat Rosina Walter den Gottfried Fiedler geehelicht und zog zu ihm auf den Hof“, führt die Hobby-Chronistin aus. Seitdem hat sich der Name am Briefkasten der Nummer 12 nie wieder geändert. Im Laufe der nächsten 178 Jahre gesellten sich nur weitere dazu. „Gregoreck“ zum Beispiel, der Name von Annetts Lebensgefährten Bodo, und seit Sommer 2018 „Egerer“, wie Benjamins Freundin Daniela heißt. Denn von hier wegzugehen, kam weder für die 52-jährige Annett noch ihren 32-jährigen Sohn jemals in Frage. „Ich wollte selbst als Kind nie ins Ferienlager, weil ich es hier einfach am schönsten finde“, schwärmt Annett.

Ein Hof wie gemalt. Das Anwesen der Fiedlers in Wolperndorf. Quelle: Mario Jahn

Wolperndorfer Nr. 86

Dabei sei das mit dem Bleiben gerade nach der Wende kein leichtes gewesen, erinnert sich die Busfahrerin. Es mangelte an Jobs und Entfaltungsmöglichkeiten für die Jungen im neu ernannten Denkmaldorf, dem einzigen im Altenburger Land. „Ich bin eine der wenigen meiner Generation, die hiergeblieben sind. Hierbleiben konnten“, merkt sie nachdenklich an. Weil neu bauen keine Option war und umbauen nur bedingt machbar, zog es die anderen dahin, wo der Traum vom Eigenheim geschehen konnte. Die Dorfgemeinschaft schrumpfte. „1989 war unser Benjamin der 100. Wolperndorfer“, erinnert sich Annett. Klein-Oskar ist der 86.

Traditionell engagiert und motorisiert

Er wächst auf in einem Umfeld, das mit Traditionen reich bestellt ist. So gehört bei Fiedlers Benzin genauso ins Blut, wie der Wunsch, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Zum Glück für die Freiwillige Feuerwehr, möchte man sagen, denn ohne die Fiedler-Männer gäbe es selbige wahrscheinlich nicht mehr. Benjamin ist Vorsitzender des Feuerwehrvereins, sein Opa war in den 1970er-Jahren Wehrleiter. Papa Bodo unterdessen war Gründungsmitglied des Feuerwehrvereins – in dem sich auch die Frauen aktiv einbringen. Wenn sie nicht gerade in der Kirchgemeinde mithelfen oder – wie im Falle von Annett – das weit über die Dorfgrenzen hinaus bekannte, jährliche Frauenfrühstück organisieren.

Wiener mit Kartoffelsalat und Sülze

An Weihnachten ist das Altbewährte vor allem kulinarischer Natur. Eines der edlen Porzellan-Services hat seinen großen Auftritt, und zu Wienern mit Kartoffelsalat, dem selbst gemachten Fleischsalat von Ur-Oma Waltraud und der Sülze samt Remouladensoße nach einem Rezept ihrer Mutter werden auch zahlreiche „Weißt du noch“-Geschichten aufgetischt.

Die verschwundene Puppe

„Wenn ich an meine Kindheit denke, ist mir vor allem das Weihnachtsfest 1948 in Erinnerung geblieben“, beginnt Ur-Oma Waltraud. „Ich hatte einen Puppenwagen samt einer wunderschönen Puppe aus Zelluloid bekommen, doch am nächsten Morgen, als ich mit ihr spielen wollte, war der Wagen umgekippt und die Puppe weg.“ Ein großer Verlust für die damals Fünfjährige – mit einem vierbeinigen Familienmitglied als Übeltäter. „Der Schäferhund hatte die Puppe gemaust. Wir fanden sie später draußen auf dem Misthaufen, teilweise in der Jauche liegend, und Bissspuren an Kopf und Armen“, erzählt die 78-Jährige schmunzelnd.

Ein Paar Schlittschuhe und Moped fahren unterm Dach

„Ich weiß noch, wie meine Mutter in einem Jahr nach Altenburg rein gefahren ist und so lange mit Lebensmitteln und anderen Waren gehandelt und getauscht hat, bis ich Schlittschuhe unterm Weihnachtsbaum liegen hatte“, macht nun Ur-Opa Frank (81) einen Ausflug in seine Kindertage. „Solche aus Metall waren das, zum unter die Schuhe klemmen. Das war damals was.“

Ungleich wilder gestaltete sich eine von Annetts liebsten Anekdoten. „Meine Eltern haben sich immer die größte Mühe gegeben, alle Geschenke vor uns zu verstecken, aber wir haben sie immer gefunden. Alle. Auch das Moped, was sie bis hoch unters Dach geschleppt hatten“, schildert sie mit funkelnden Augen. „Ich bin dann auch direkt eine Runde aufm Dachboden gefahren!“ An gleicher Stelle, wo sich einige Jahrzehnte später ihr Sohn sein eigenes, kleines Familiennest bauen sollte.

Eine Wiege von 1787

Baby Oskar fühlt sich wohl in der alten Wiege. Quelle: Mario Jahn

Doch vor die Renovierung stellte der liebe Gott das Auf- und Ausräumen von Erinnerungsstücken aus so manch gelebtem Leben. Es habe zwar niemand je etwas hochgetragen, aber weggeworfen wurde auch nichts, merkt Annett Fiedler schmunzelnd an. Ganze anderthalb Jahre brauchte es entsprechend, um die gesammelten Schätze zu sichten – oder gänzlich neu zu entdecken: „Keiner von uns wusste zum Beispiel, dass es die alte Wiege noch gibt“, erzählt Annett. „Die habe ich hinter der Esse gefunden.“ Hübsch restauriert, steht das über 230 Jahre alte Möbel nun fast wieder an gleicher Stelle, nur dass die nun Teil der neuen Stube von Benjamin, Daniela und Oskar ist.

Einfach unbezahlbar

Zu schade zum benutzen: Die kleine, weiße Salz-und-Pfeffer-Lore aus Porzellan. Quelle: Mario Jahn

Es ist ihr erstes Weihnachten als kleine Familie, eingebettet ins große Ganze. Im neuen, alten Heim, in dem „alles Hand in Hand geht“, die Ur-Oma zur Freude aller mit Begeisterung bügelt – und früher ein kleine, weiße Porzellan-Lore zur Erheiterung der Kinder beitrug. Annett erzählt: „Die hatte Salz und Pfeffer geladen und sauste beim Weihnachtsessen immer von einer Seite der Tafel zur anderen. Ein Heidenspaß war das.“ Längst nutzt sie das mit einem schnörklig goldenen „Altenburg“ versehene Relikt aber nur noch dekorativ. „Früher haben wir uns gar keine Gedanken darüber gemacht, das die kaputt gehen könnte, aber nun wärs schade drum“, findet die Omama. 90 Euro habe ihr ein Sammler mal für das Ding geboten. „Aber für mich ist sie unbezahlbar.“

Von Maike Steuer