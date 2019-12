„Weihnachten in Familie“: Märchen- und Bastelstube in Altenburg-Nord

Altenburg

Pünktlich zum ersten Advents-Wochenende wurde es in Altenburg-Nord gemütlich. Rund 200 Kinder, Eltern und Senioren trafen sich zu „ Weihnachten in Familie“. Diesmal allerdings nicht in der Sporthalle, sondern im Bürgerzentrum Nord und im benachbarten Seniorenclub in der Otto-Dix-Straße. Ein Höhepunkt: das Weihnachts-Mitmach-Märchen. Es galt, Schneewittchen zu inszenieren, und Märchenfee Lia aus Lossatal hatte reichlich Rollen für all die Steppkes zu vergeben: Jäger, Marktfrauen, Wildschweine und natürlich die sieben Zwerge. Ein großer Spaß auch für die erwachsenen Zuschauer.

Im Bürgerzentrum warteten derweil Bastelstände auf kreative Gäste. Von Weihnachtsgläsern bis hin zu bemalten Tannenzapfen reichte die Palette. Und weil die weihnachtliche Vorfreude auch durch den Magen geht, gab’s Kuchen, Glühwein und schokolierte Früchte.

Im Bürgerzentrum wurde emsig gebastelt. Quelle: Mario Jahn

Die Veranstaltung war in diesem Jahr eine Nummer kleiner, da sich die Schulen im Stadtteil nicht beteiligt hatten, es deshalb weniger Angebote und weniger Publikum gab. Dennoch hatten erneut viele Helfer Kraft und Ideen in die Vorbereitungen gesteckt: neben den Freizeitstätten „Abstellgleis“ und Kinder- und Jugendhaus Nord auch der Bürgerverein Nord, die Kitas Am Spielplatz und Knirpsenland sowie Schüler und Lehrer des Spalatin- und des Lerchenberggymnasiums.

Von Kay Würker