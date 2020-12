Weihnachten ohne Krippenspiele? Schmölln und Nöbdenitz lassen sich etwas einfallen

Schmölln/Nöbdenitz

Es wird ein ganz besonderes Weihnachtsfest in diesem Jahr – Covid-19 hat vieles verändert. Trotzdem wollen die Kirchgemeinden die Gelegenheit zu Besinnung und christlichem Miteinander geben.

Die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Nöbdenitz hat sich eine ganz besondere Möglichkeit ausgedacht, um die Tradition des Krippenspiels auch in diesem Jahr hochhalten zu können. „In allen anderen Jahren hatten wir in jeder Kirche ein Krippenspiel, zu drei Terminen am Nachmittag des Heiligen Abends“, holt Wolfgang Göthe vom Gemeindekirchenrat aus. „Aber in diesem Jahr gibt es nur eine Vorstellung, um 16 Uhr.“

Anzeige

Krippenspiel in kombinierter Form

Und die findet unter freiem Himmel statt, im Pfarrhof Nöbdenitz, um die nötigen Hygienemaßnahmen einhalten zu können. Sitzgelegenheiten und Lautsprecher für das bessere Verständnis sollen eine gemütlichere Atmosphäre kreieren.

Das Krippenspiel mit der anschließenden Christvesper gestalten Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf der Bühne im Pfarrhof. „Das wird ganz schön romantisch aussehen, wenn es dunkel wird“, schwärmt Göthe. Die Andacht hält Superintendentin Kristin Jahn.

Neben dem pittoresken Ambiente im Pfarrhof macht eine besondere Aktion neugierig auf dieses so andere Krippenspiel. „Im großen Backofen wird das Feuer knistern“, kündigt Wolfgang Göthe an. „Und jeder, der möchte, kann nach der Christvesper seinen Weihnachtsbraten im Backofen im Pfarrhof garen lassen. Das gibt einen ganz besonderen Geschmack.“ Um 19 Uhr kann jede Familie ihren Braten wieder abholen. Am Ofen wird noch gemeinsam die Weihnachtsgeschichte gelesen und pünktlich zum Abendessen geht es nach Hause.

Stadt hilft beim Umzug auf den Markt

Auch in Schmölln nimmt die Gestaltung der Christvespern zunehmend Form an. Es seien sehr viele Absprachen und Vorbereitungen zu treffen, um unter den besonderen Umständen eine größere Zahl von Menschen zusammenzubringen, schildert Pfarrer Thomas Eisner. Es werde auf den Schmöllner Markt ausgewichen – „die Stadtverwaltung unterstützt uns dabei“. Dort ist nicht nur viel Platz, sondern auch reichlich frische Luft. Die Details seien noch abzusprechen, absehbar ist aber bereits, dass es am Heiligen Abend zwei Christvespern geben wird – um 14.30 und 17 Uhr.

„Ebenfalls auf dem Markt planen wir am vierten Advent um 16 Uhr das traditionelle Adventsliedersingen“, kündigt Pfarrer Eisner an. Wobei nicht das Publikum singt, sondern ein Quartett auf der Bühne. „Zuhören ist aber auch schön. Es geht ja darum, dass die bekannten Weihnachtslieder überhaupt einmal erschallen können.“ Am Abend des 24. Dezember, um 22 Uhr, soll es noch eine Andacht geben. Dafür wird Pfarrer Wiegand dann wieder die Nikolaikirche öffnen – in der Annahme, dass trotz Abstandsregeln all jene hineinpassen, die dabei sein wollen.

Kein klassisches Krippenspiel

Ein klassisches Krippenspiel indes werde es in diesem Jahr in Schmölln nicht geben. „Wir können ja mit den Kindern gar nicht proben.“ Aber vielleicht, überlegt Thomas Wiegand, lasse sich ja eine kleine alternative Lösung finden: ein Pantomime-Auftritt von Kindern, während die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wird.

Von Katharina Stork und Kay Würker