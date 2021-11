Altenburg

Die kalten Temperaturen und der Fortschritt auf dem Kalenderblatt zeigen: Der Dezember rückt näher. Und damit der Beginn der Weihnachtszeit und die Suche nach einem Baum, der pünktlich zum 24. Dezember in den meisten Haushalten seinen glanzvollen Augenblick bekommt. Keine Frage daher, dass es der „perfekte“ Baum sein muss, der Heiligabend geschmückt im Hause steht.

Beliebteste Sorte der grünen Geschöpfe für einen schmucken Festbaum ist, auch laut der Händler in der Region, eindeutig die Nordmanntanne. Deren Vorteil: Ihre Nadeln stechen nicht, die Farbe der Tanne besteht bestenfalls aus einem saftigem, dunklen Grün. Nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald waren 2019 rund 75 Prozent der verkauften Weihnachtsbäume Nordmanntannen.

Darf man die Bäume selber fällen?

Eigenständig in den Wald ziehen und einen Baum fällen geht in der Regel nicht und ist verboten. Doch es gibt Ausnahmen, auch im Altenburger Land. Wer sich seinen Baum aus dem Wald „erarbeiten“ möchte, kann das am 11. Dezember im Kammerforst am Haselbacher See. Das zuständige Forstamt Weida wird dort zwischen 9 und 13 Uhr mit seinen Mitarbeitern die ausgewählten Bäume kennzeichnen. In dieser Zeit darf dann selber gefällt werden.

Wie kann man den Weihnachtsbaum liefern lassen?

Diverse Händler und Baumärkte versenden ihre Bäume und liefern bis an die Haustür. In der Region ist das beispielsweise der Baumarkt Göllnitz mit seinem Onlineshop. Die Tannen aus dem Sauerland starten preislich bei circa 23 Euro für 60 bis 75 Zentimeter.

Eine nachhaltige Alternative, zumindest für den Baum an sich, könnte der Mietbaum sein. Die Tannen kommen im Topf per Versand oder Lieferung und bleiben übers Weihnachtsfest. Danach können sie zurückgeschickt werden und der Baum lebt weiter. Die Informationen zum passenden Baumvermieter finden sich im Internet.

Wo gibt es den klassischen Verkauf?

Klassische Verkäufe starten im Altenburger Land teils bereits zum kommenden Wochenende. Nordmanntannen stehen bei allen Händlern auf dem Platz.

Ab der ersten Dezemberwoche verkauft in Treben die Gärtnerei Staacke Weihnachtsbäume. Im Angebot unter anderem Nordmanntannen und Blaufichten.

An der Zeitzer Straße in Altenburg lässt sich die Plantage „Christbaumland“ nicht übersehen. Der Verkauf von eigens gesägten oder aus dem Verkaufsstand ausgesuchten Bäumen findet an den ersten beiden Adventssamstagen zwischen 9.30 und 16 Uhr statt. Zwischen dem 6. und 22. Dezember geht es dann täglich von 9.30 Uhr bis 17 Uhr an die Plantage. Wer knapp dran ist, kann am 23. Dezember nochmal vorbei schauen – von 9.30 Uhr bis 15 Uhr gibts den „Last-Minute“-Baum.

Im Christbaumland in der Zeitzer Straße in Altenburg startet der Verkauf am Samstag vor dem 1. Advent. Quelle: Mario Jahn

In der Gärtnerei Kohler in Ziegelheim haben die Bäume ebenfalls noch einige Tage Zeit zum wachsen. Ab Dezember werden dort täglich zwischen 9 und 18 Uhr Nordmanntannen und Blaufichten verkauft. Die sind frisch vom Feld und in verschiedenen Größen bis zu vier Meter erhältlich. Übrigens: Auch die großen Tannen sind laut Gärtnerei keine Ladenhüter. Dafür sorgen die zahlreichen Altbauten in der Region mit ihren hohen Decken.

Weihnachtsbäume gibt es in Altenburg ebenfalls im Dezember auch wieder auf dem Parkplatz vor Möbel Boss und Expert Jäger. Ein exakter Termin zum Verkaufsstart steht allerdings noch aus. Die Bäume kommen aus den Weihnachtsbaum-Kulturen Harzendorf. Dessen Betreiber visiert die erste Dezemberwoche an. Seine Bäume werden – wohl ab dem 11. Dezember – auch für eine Woche bei der Gärtnerei Mahler in Nobitz verkauft. Die Öffnungszeiten richten sich jeweils nach den Öffnungszeiten der benachbarten Geschäfte in Altenburg und Nobitz. Mit Beginn des Weihnachtsmonats wird es auch beim Blumen- und Gartenbau Wagner in Gößnitz Tannen geben.

Welche Baumärkte verkaufen Christbäume?

Eine erste Auswahl gibt es bereits jetzt schon bei einigen Baumärkten wie Obi in Altenburg, hauptsächlich bestehend aus Nordmanntannen und Blaufichten jeglicher Größe. Bei Leitermann in Schmölln und Altenburg ist der Verkauf von Christbäumen ebenfalls geplant. In Schmölln geht es am Samstag, dem 20. November, los. Die Sonderpreis-Baumärkte in Nobitz und Meuselwitz werden ihr Sortiment auch auf Weihnachtsbäume ausweiten. Ab wann, ist auf Nachfrage noch nicht ganz klar. Man rechnet jedoch mit dem Beginn des Dezembers.

Was kosten die Tannen?

Der Preis eines Baumes staffelt sich für gewöhnlich nach der Höhe der Tanne und der Sorte. Im groben Schnitt liegt ein Baum von rund 150 Zentimetern bei einem Preis von rund 25 Euro. In den Baumärkten sind sie teils etwas günstiger. Kleine Tannen, beispielsweise im Topf und unter einem Meter, gehen schon bei 10 bis 15 Euro los.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie hält man die Bäume frisch?

Heike Kohler von der gleichnamigen Gärtnerei hat auch noch einen Tipp für eine längere Haltbarkeit des Baumes: „Vor dem Aufstellen sollte noch mal eine kleine Scheibe vom Stamm abgesägt werden.“ Dann hilft weiter, den Baum mit Wasser – „wirklich nur Wasser“ – zu versorgen. Auch eine Schale mit Wasser unter dem Baum kann da hilfreich sein. Wer eine Fußbodenheizung hat, sollte drauf achten, den Baum davon etwas erhöht aufzustellen. „Die Wärme macht den Bäumen zu schaffen“, so Kohler.

Die Auflistung zeigt eine Auswahl von Verkaufsstellen und erhebt keine Gewähr auf Vollständigkeit.

Von Vanessa Gregor