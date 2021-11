Schmölln/Gößnitz/Meuselwitz/Ponitz

Erst haben einige Stadt- und Gemeindeverwaltungen noch gezögert, nun kommen die Absagen: Sowohl der Schmöllner Weihnachtsmarkt, der vom 3. bis 12. Dezember geplant war, als auch die Pendants in Gößnitz, Ponitz und Meuselwitz finden in diesem Advent (wieder) nicht statt. Altenburg hat bereits die Pläne gestrichen.

Bereits vergangene Woche hatte Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) im OVZ-Gespräch auf eine mögliche Absage hingewiesen. Nun ist es beschlossene Sache. „Die Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen“, sagte Schrade. „Wir hatten das ganze Programm schon fest geplant, die Marktstände-Betreiber standen in den Startlöchern und vor allem hätten wir uns gefreut, den Kindern mal wieder einen Weihnachtsmarkt bescheren zu können. Rathausintern haben wir uns in den letzten Tagen zwei Alternativen überlegt, doch in der derzeitigen Corona-Lage sind jegliche Veranstaltungen nicht vertretbar.“

Schmöllner Weihnachtsmannkalender kommt

Einen Trost gibt es aber: Der Weihnachtsmannkalender werde zusammen mit dem Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgebaut, teilte die Stadtverwaltung mit. Hierfür nehme der Weihnachtsmann gern Anmeldungen von Kindergartengruppen oder einzelnen Kindern entgegen, die mal ein Kalendertürchen mit ihm öffnen wollen. Anmeldungen per E-Mail an presse@schmoelln.de. Ab dem 1. Dezember können die Kinder auch wieder Briefe in den Weihnachtsmann-Briefkasten werfen. Diese werden vom Bärtigen zeitnah beantwortet.

Absagen auch aus Gößnitz und Ponitz

Auch die Gemeinde Ponitz und die Stadt Gößnitz ziehen hinsichtlich ihrer Weihnachtsmärkte die Reißleine. Wie schon im vergangenen Jahr, seien es die steigenden Infektionszahlen, die organisatorischen Herausforderungen und die damit einhergehenden Mehraufwände, die eine Durchführung nicht zulassen, teilen die Kommunen mit. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen.

Auch der Weihnachtsmarkt in Meuselwitz findet in diesem Jahr nicht statt. Auch dort wäre die Organisation mit einem erheblichen finanziellen und logistischen Mehraufwand verbunden gewesen.

Von LVZ