Weihnachtsmärkte im Altenburger Land: Sie sollen stattfinden

Schmölln/Altenburg

Zumindest einen Baum suchten sie in Altenburg schon offiziell für den Weihnachtsmarkt, der nach einem pandemiebedingten Ausfall 2020 in diesem Jahr wieder stattfinden soll. Vorgemerkter Termin für den Start des Festes auf dem Marktplatz ist der 26. November, vier Wochen, bis zum 22. Dezember, soll der der Weihnachtsmarkt in Altenburg laufen. Es ist also nicht mehr allzu viel Zeit, um die Grundbedingungen zur Durchführung des Marktes unter derzeit steigenden Corona-Inzidenzen festzulegen.

Schmöllner Weihnachtsmarkt in Aussicht

Doch ganz einfach ist es nicht, wie sich am Beispiel der zweitgrößten Stadt des Landkreises zeigt. In Schmölln soll es auf jeden Fall einen Markt geben, heißt es aus der Stadtverwaltung – bestenfalls ohne Einschränkungen. Sina Burkhardt, Sprecherin der Stadt, erklärt, sie befinde sich derzeit noch im Austausch mit dem Gesundheitsamt. Die Zahlen habe man im Blick. „Den Weihnachtsmarkt planen wir gerade“, so Burkhard.

Er soll vom 3. bis 12. Dezember weihnachtliches Flair in die Schmöllner Kernstadt bringen. Doch: Derzeit sind die Planungen auch in der Knopfstadt nicht ganz einfach: „Bei den Auflagen sind wir uns noch nicht ganz klar. Dazu werde ich im November noch einmal mit dem Gesundheitsamt telefonieren.“ In Schmölln möchte man den Weihnachtsmarkt bestenfalls ohne strenge Einlasskontrollen und Regelungen durchführen und allen den Besuch ermöglichen.

Stadt Altenburg ist zuversichtlich bei der Planung

In Altenburg plant man ebenfalls fest mit dem Weihnachtsmarkt, heißt es aus dem Rathaus. Man sei zuversichtlich, 2021 wieder einen Weihnachtsmarkt in der Stadt zu haben. Die endgültige Entscheidung liegt hier ebenso in den Händen des Gesundheitsamtes und dem Verlauf der Pandemie, mit finalen Aussichten müsse also noch abgewartet werden. Andere Großereignisse, die jüngst stattfanden, wie beispielsweise der Bauernmarkt und der Zwiebelmarkt in Weimar, stimmten jedoch positiv.

In der thüringischen Landeshauptstadt entschied man sich übrigens bereits für einen Weihnachtsmarkt 2021 – allerdings ist dort das Bild ähnlich wie in Schmölln und Altenburg: Unter welchen Bedingungen dort die schönste Zeit des Jahres gefeiert werden wird, ist noch nicht bekannt – den Markt wolle man aber auch in Erfurt durchführen.

Von Vanessa Gregor