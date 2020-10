Weihnachtsmärkte in Meuselwitz und Orsteilen fallen aus

Meuselwitz/Wintersdorf

Die Stadt Meuselwitz wird in diesem Jahr auf ihr gewohntes besinnliches Treiben verzichten. Wie der stellvertretende Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer zur jüngsten Stadtratssitzung am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, habe man sich angesichts der weiterhin angespannten Corona-Lage dazu entschieden, den diesjährigen Weihnachtsmarkt abzusagen. Gleiches gilt für den Weihnachtsmarkt in Wintersdorf, der durch den dortigen Ortsteilrat ebenfalls abgesagt worden sei. Ebenfalls abgesagt ist darüber hinaus auch der Mumsdorfer Weihnachtsmarkt. Über die Entscheidung hatten der Kulturverein und der Kneippverein kürzlich informiert.

Entscheidung beendet Hängepartie

Damit endet ein längeres Rätselraten in der Schnauderstadt. Zunächst hatte man den Verlauf der „Meuselwitzer Herbstmusik“ abwarten wollen, um über die Durchführung des Weihnachtsmarktes zu entscheiden. Allerdings konnte sich der Kulturausschuss im Nachgang der Veranstaltung nicht zu einer endgültigen Entscheidung durchringen, sondern lediglich eine Absichtserklärung abgeben. Dabei war das Stimmungsbild eindeutig: Unter Einhaltung aller Vorsichts- und Hygienemaßnahmen sei eine Durchführung durchaus denkbar (OVZ berichtete jeweils). Die nun deutlich gestiegenen Infektionszahlen und die damit verbundenen immer stärkeren Beschränkungen ließen die Stadtverwaltung nun offenbar umdenken.

Von ovz